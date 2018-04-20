Мюзикл Notre Dame de Paris впервые прозвучит в Петербурге на французском языке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. / ТАСС /. Премьера оригинальной постановки мюзикла Notre Dame de Paris пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу. Всего в городе покажут шесть представлений.

"Впервые мюзикл Notre Dame de Paris выступит в культурной столице. Я думаю, что для артистов — это особое чувство, потому очень многое связывает Париж и Санкт-Петербург. Все в Петербурге говорили по-французски, а мы сейчас привозим как раз французскую версию, все артисты счастливы, потому что они впервые в этом городе", — сказала ТАСС продюсер гастролей мюзикла в России Анна Ващилина, добавив, что все билеты на спектакли в Петербурге распроданы.

"Счастлив впервые быть в Петербурге — здесь вдохновляет все и архитектура, и люди и их культура", — поделился с ТАСС своими впечатлениями один из автором мюзикла композитор Риккардо Коччанте.

В город прибыла интернациональная команда спектакля из разных стран. Одну из главных ролей цыганской танцовщицы Эсмеральды исполнит певица из Ливана Хиба Таваджи, финалистка французского «Голоса». Всего команда спектакля насчитывает 70 человек. Вместе с артистами в Петербург прибыло около 200 тонн декораций, которые перевозятся в семи трейлерах.

Notre Dame de Paris создали Риккардо Коччанте и Люк Пламондон по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Премьера спектакля состоялась в Париже в 1998 году. Мюзикл установил рекорд по количеству билетов, проданных в первый год постановки, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса.

За время, прошедшее с премьеры спектакля во Франции, Notre Dame de Paris поставили на девяти языках. В 2002 году состоялась премьера на русском языке. О возвращении оригинальной версии спектакля на сцену стало известно в 2016 году. Премьера прошла в Париже и вызвала аншлаг.