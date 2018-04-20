В Петербурге открывается фестиваль «Арлекин» театрального искусства для детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Всероссийский фестиваль «Арлекин» театрального искусства для детей открывается в пятницу в Петербурге. Его главной площадкой в течение восьми дней будет детский музыкальный театр «Зазеркалье», где возник этот смотр.

Конкурсную программу откроет спектакль-комикс «Спасти супербелку» по повести Кейт ДиКамилло «Флора и Одиссей» в постановке Екатерины Корабельник . Эту работу, адресованную самым юным зрителям, привезла из Москвы Театральная компания «Артслэнд», театр «Центр драматургии и режиссуры».

"Наш «Арлекин» за 15 лет вырос в шаловливого молодого человека, который не перестает радовать своей непредсказуемостью. Таким он будет и на этот раз, поскольку изначально фестиваль задумывался как праздник свободы и озорства, фантазии, иронии и жизнелюбия", — сказал на пресс-конференции арт-директор Российской национальной премии и фестиваля народный артист России Александр Петров . Он отметил радостный факт, что благодаря живому притяжению фестиваля в театр для детей начался приток молодой режиссуры.

В нынешнем году партнеры и друзья фестиваля и премии вдвое увеличили его финансирование. Благодаря этому значительно выросла — с 300 тыс. рублей до 1 млн — денежная составляющая премии «Арлекин» за лучший фестивальный спектакль. На эти деньги театр-лауреат поставит новый спектакль, который покажут на смотре следующего года.

Участники фестиваля

Помимо театров из Москвы и Петербурга, в число конкурсантов на основе предварительного отбора экспертов прошли театральные коллективы из Екатеринбурга, Казани, Новокуйбышевска, Петрозаводска и Ростова-на-Дону. Жанровый спектр пополнил балет «Снежная королева» — новая работа Екатеринбургского театра балета «Щелкунчик».

Жюри в нынешнем году возглавил директор и художественный руководитель школы «Класс-центр» департамента культуры Москвы, победитель конкурса «Лидер образования России» Сергей Казарновский

Программа XV фестиваля и конкурса на соискание Российской национальной театральной премии «Арлекин» включает девять конкурсных, восемь внеконкурсных спектаклей и разнообразную специальную программу при участии гостей из Украины, Швеции и Японии. В финале фестиваля состоится двухдневный образовательный семинар руководителей российских театров, посвященный актуальным проблемам театра для детей и подростков.

Помимо театра «Зазеркалье», спектакли фестиваля будут показаны на Новой сцене Александринского театра, в Молодежном театре на Фонтанке, в Театре на Литейном, Театре имени Ленсовета, Упсала-Цирк, где можно посмотреть поэтический цирк «Я Басё» по мотивам хокку японского поэта ХVII века Мацуо Басё.

Гостем фестиваля будет известный иллюстратор, автор комикса «Голиаф» Том Голд из Великобритании.

В программу праздника вошел образовательный семинар «Актуальные проблемы современного театра для детей и подростков». Участники семинара получат удостоверения о повышении квалификации.

На заключительном вечере 28 апреля вручат две особые награды фестиваля: персональная — «За великое служение театру для детей» и коллективная — «За весомый вклад в развитие детского театра России».

За годы существования «Арлекина» на нем показали 202 лучших российских спектакля для детей. На фестивале выступило 137 театров из 88 городов России.