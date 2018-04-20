До и после: как правнучка балерины Кшесинской Элеонора Севенард из милой дебютантки стала звездой Большого театра

Об Элеоноре заговорила вся страна благодаря родственнице с громким именем — балерине Матильде Кшесинской : в прошлом году вышел фильм Алексея Учителя «Матильда», этические споры вокруг которого сделали знаменитостью российского масштаба и юную девушку. Элеонора — не прямая наследница знаменитой возлюбленной императора Николая II , но ее праправнучатая племянница. Как и ее легендарная бабушка, Элеонора Севенард посвятила себя балету — в ее Instagram «балетные» фото начинают появляться с 2013 года. А эти снимки — уже с бала и афтепати бала дебютанток Tatler, где блистала в прошлом году балерина: В прошлом году девушка окончила Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой, получив заслуженные похвалы от Николая Цискаридзе . После ее приняли в балетную труппу Большого театра — и танцевальная жизнь Элеоноры Севенард вышла на новый уровень. В Большом театре у Элеоноры Севенард и другой интерес — премьер Денис Родькин , нежных чувств к которому девушка не скрывает. Сейчас у Элеоноры есть если не все, то многое: молодость, красота, любовь, талант, профессия, несколько балетных премий и известность. Осталось пожелать ей одного: стать примой-балериной! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram