Ещё
До и после: как правнучка балерины Кшесинской Элеонора Севенард из милой дебютантки стала звездой Большого театра
Далее:
Читайте также:
Ещё

До и после: как правнучка балерины Кшесинской Элеонора Севенард из милой дебютантки стала звездой Большого театра 

WMJ.ru 9 минут назад
Фото: WMJ.ru
Об Элеоноре заговорила вся страна благодаря родственнице с громким именем — балерине Матильде Кшесинской: в прошлом году вышел фильм Алексея Учителя «Матильда», этические споры вокруг которого сделали знаменитостью российского масштаба и юную девушку. Элеонора — не прямая наследница знаменитой возлюбленной императора Николая II, но ее праправнучатая племянница. Как и ее легендарная бабушка, Элеонора Севенард посвятила себя балету — в ее Instagram «балетные» фото начинают появляться с 2013 года. А эти снимки — уже с бала и афтепати бала дебютанток Tatler, где блистала в прошлом году балерина:
В прошлом году девушка окончила Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой, получив заслуженные похвалы от Николая Цискаридзе. После ее приняли в балетную труппу Большого театра — и танцевальная жизнь Элеоноры Севенард вышла на новый уровень.
В Большом театре у Элеоноры Севенард и другой интерес — премьер Денис Родькин, нежных чувств к которому девушка не скрывает.
Сейчас у Элеоноры есть если не все, то многое: молодость, красота, любовь, талант, профессия, несколько балетных премий и известность.
Осталось пожелать ей одного: стать примой-балериной!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Алина Кабаева финансово помогает Армену Джигарханяну после его скандального развода Анна Седокова обнажила секси-формы в прозрачном платье и защитила право молодых мам быть желанными Было — стало: куда пропала любимица Максима Фадеева певица Юлия Савичева после «Фабрики звезд»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»95
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение