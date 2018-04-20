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Пить лучше одному: артистка Максакова посетила спектакль Коляды и поговорила с ним о вине
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Пить лучше одному: артистка Максакова посетила спектакль Коляды и поговорила с ним о вине 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Народная артистка РСФСР Людмила Максакова в четверг, 19 апреля, посетила спектакль «Вишнёвый сад» в театре Николая Коляды. На своей странице в facebook драматург написал несколько постов о встрече с Максаковой.
«Мы говорили с Людмилой Васильевной сегодня часа полтора. И, понятное дело, что я не могу рассказывать всего и не буду, потому что есть вещи, которые не обсуждаются вот так вот всенародно. Пусть всем читающим эти строчки будет казаться, что я всё выболтал. Ничего подобного», — написал Коляда.
Тем не менее, он рассказал о том, как 77-летняя актриса провела ему мастер-класс по пилатесу и научила пить правильное вино.
«Во Франции мне один винодел сказал: в Грузии ваши все пьют молодое вино и живут долго. А если пить вино старое, осадки всякие, а ты покупаешь как раз это говно, как я поняла, вот это называется «бизнес», и это пить не надо. Так мне сказал во Франции тот винодел. Он знает. Так что, Коля, если хочешь выпить — только вино 2017 года. Молодое вино», — передал он слова Максаковой.
Закончился разговор драматурга и актрисы темой употребления алкоголя в одиночестве. Когда Коляда пожаловался ей, что всё чаще пьёт вино один, Максакова заверила его, что так даже лучше.
«Коля, понятно. Когда твой собеседник, с кем ты выпиваешь, зануда и рассказывает со слезой про свою жизнь — это тоска. Когда ты кому-то рассказываешь про свою жизнь — это ужас, а утром тебе за это стыдно — и тоже тоска. И потому — лучше одному. Ведь тебе надо залить это атомное горение, которое в твоем мозгу. Вот и заливай один», — пересказал Коляда.
Своим подписчикам он также признался, что весь вечер думал об актрисе, назвав её «девушкой Максаковой», которая юморит по любому поводу.
Мы уже писали о том, почему «Коляда-театр» — самый уральский из театров, но старания его руководителя пока не оценены по заслугам. В этом году Министерство культуры отказалось присваивать ему звание народного артиста. Также Николай Коляда не смог уехать преподавать в Китай из-за проблем с получением рабочей визы.
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