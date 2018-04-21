Актеры «Табакерки» выступят с гастролями и откроют памятную доску Табакову в Саратове

САРАТОВ, 21 апреля. / ТАСС /. Актеры театра «Табакерка», гастроли которого начинаются в субботу в Саратове, примут участие в открытии памятной доски в родном городе актера. Церемония пройдет в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Как уточнили в администрации Саратова, памятную доску установят на фасаде Дворца творчества детей и молодежи в центре города. Место выбрано неслучайно — именно в этом Дворце творчества, в театральном кружке, Олег Табаков начал свой путь в профессию.

Накануне, 20 апреля, в Саратове почтили память Олега Табакова, который умер 12 марта на 83-м году жизни. Деятели культуры и простые жители возложили цветы к монументу, изображающему героев, которых сыграл Табаков. Композиция представляет собой две бронзовые фигуры, одна из которых посвящена ранней киноработе Табакова — юноше Олегу Савину из фильма «Шумный день», а вторая — коту Матроскину, которого озвучивал артист.

Ранее сообщалось, что власти Саратовской области планируют также назвать школу, дворец творчества в Саратове, где учился Табаков и улицу, его именем. Кроме того, на площадке Театра юного зрителя появится театральная студия имени знаменитого земляка.

Гастроли в родном городе Табакова

Гастроли «Табакерки» стартуют в родном городе Олега Табакова, Саратове, 21 апреля. За пять дней горожане смогут увидеть четыре спектакля, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства культуры области Ирина Спешилова.

"С 21 по 25 апреля в Саратове пройдут гастроли легендарной «Табакерки». Спектакли можно будет увидеть на сцене академического театра драмы имени Слонова", — сказала Спешилова.

Нынешняя гастрольная поездка Театра Олега Табакова в Саратов — 14-я по счету. Впервые театр побывал здесь в июле 1990 года, на четвертый год своего официального существования. С тех пор гастроли «Табакерки» в городе проходили регулярно, в их программе нередко было по пять-шесть спектаклей.

Как рассказали ТАСС в театре драмы, саратовские зрители увидят 21 и 22 апреля «Кинастон», 23 апреля — «Волки и овцы», 24 апреля состоится спектакль «Брак 2.0» по комедиям А. П. Чехова, а 25 апреля зрители увидят «Школу жен» Жана— Батиста Мольера.

"Все спектакли, которые будут показаны в рамках гастролей, это своего рода хиты репертуара. К тому же, они будут показаны на саратовской сцене впервые, а значит, несомненно, будут интересны зрителям. Отдельно надо сказать про спектакль «Кинастон» — его премьера состоялась в сентябре прошлого года, таким образом, это будут его первые гастроли", — сказали в пресс-службе «Табакерки».

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в «Современнике», после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра «Табакерка», пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера — «Шумный день» (1960 год), «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год), «Москва слезам не верит» (1979 год).

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83 году жизни.