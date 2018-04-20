Со дня смерти Олега Табакова прошло 40 дней

В пятницу 20 апреля в Саратове вспоминают великого земляка.

Ровно 40 дней исполнилось со дня смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова, народного артиста СССР, Почетного гражданина Саратова Олега Табакова

Утром рядом с памятником артисту возле оперного театра запланирована траурная церемония с участием деятелей культуры, представителей интеллигенции Саратова и области. Все, кто помнит и любит Олега Павловича, возложат к его мемориалу цветы в знак уважения и признания в любви к его таланту.

Напомним, артист скончался после длительной болезни в столичной клинике 12 марта 2018 года.