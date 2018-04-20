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Со дня смерти Олега Табакова прошло 40 дней
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Со дня смерти Олега Табакова прошло 40 дней 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В пятницу 20 апреля в Саратове вспоминают великого земляка.
Ровно 40 дней исполнилось со дня смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова, народного артиста СССР, Почетного гражданина Саратова Олега Табакова.
Утром рядом с памятником артисту возле оперного театра запланирована траурная церемония с участием деятелей культуры, представителей интеллигенции Саратова и области. Все, кто помнит и любит Олега Павловича, возложат к его мемориалу цветы в знак уважения и признания в любви к его таланту.
Напомним, артист скончался после длительной болезни в столичной клинике 12 марта 2018 года.
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