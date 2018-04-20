Культурный центр «Вдохновение» приглашает маленьких ясеневцев на детские спектакли

21 апреля в 12:00 Московский театр марионеток представит спектакль «Чудо-доктор» по мотивам сказок Корнея Чуковского . А 22 апреля московский театр кукол «Жар-птица» представит развлекательно-познавательный спектакль для детей «Плих и Плюх».

«Чудо-доктор» — музыкальный интерактивный спектакль, в основу которого легло сразу несколько детских произведений Корнея Чуковского: «Доктор Айболит», «Краденое солнце», «Мойдодыр» и «Федорино горе». Все эти стихотворные сказки, любимые многими поколениями читателей, объединены в одну сюжетную линию, главным героем которой стал добрый доктор Айболит.

Хлопот у доброго доктора много, но сегодня в его помощи нуждаются обитатели сказочной страны. Зверушки, птички и даже дети, живущие в волшебном государстве, заболели хитростью, жадностью, трусостью и ленью. С помощью волшебного лекарства Айболит избавит медвежонка от жадности, а лисенка от желания врать, крокодила от равнодушия, а из Федоры сделает настоящую чистюлю!

Маленькие зрители помогут доктору справиться со всеми невзгодами и даже рискнут забинтовать крокодила! Именно поэтому Айболит спешит на помощь и зовет с собой самых умных, смелых, умелых и сильных ребят.

«Плих и Плюх» — спектакль для детей в возрасте от 6 лет, где стихи Даниила Хармса можно послушать, спеть и даже станцевать. Известные с детства стихи «Плих и Плюх», «Кошки», «Игра», «Врун», «Весёлый старичок», «Храбрый ёж», «Летят по небу шарики» превращаются в веселые истории, которые рассказывают клоуны, поддерживая ритм стихов постукиваниями и самодельными музыкальными инструментами, перевоплощаясь в разных персонажей.

С первых минут маленькие зрители оказываются на «вокзале» вместе с веселыми клоунами, опоздавшими на поезд и вынужденными зарабатывать на билет самостоятельно, без цирка, рассказывая самые невероятные истории и играя с ребятами во всевозможные игры и считалочки.