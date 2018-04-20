«Кармен» в Театре Наталии Сац

Этот спектакль стал частью вечернего репертуара театра, разговором о взаимоотношениях мужчины и женщины, о любви. «Мы стремились создать стильный, эффектный спектакль, не пользуясь приемами, которые в современном театре уже стали штампами, — говорит режиссер. — Нам удалось договориться с Фондом Пикассо о том, чтобы в основу сценографии легла живопись Пикассо, посвященная корриде: хотелось театральным языком передать ощущения зноя воздуха, частички пыли, преломляющие свет. Мне кажется, что у нас получился очень живой и игровой спектакль».

«Кармен» Георгия Исаакяна завоевала признание не только московской публики, но и ирландских зрителей: в оперном театре Дублина спектакль был показан в 2013-м и в 2017 годах, и оба раза гастроли прошли с абсолютным успехом. Декорации спектакля созданы при поддержке фонда Пабло Пикассо и по мотивам его полотен.