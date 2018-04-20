Поиграть на арфе и сходить в кино. Чем предлагают югорчанам скрасить досуг

Выездные уроки музыки для школьников Мегиона, театральные спектакли в детских садах и школах Ханты-Мансийска, библионочь… Корреспондент АиФ-Югра выясняла, какими новинками в области культуры порадуют югорчан в 2018 году.

Театр идёт к детям

В 15-й раз деятели культуры Югры и приглашенные эксперты встретились на дискуссионных площадках Ассамблеи работников культуры и искусства автономного округа для обмена опытом, решения актуальных задач и наполнения культурного пространства региона новыми идеями.

В частности, в Мегионе появятся выездные уроки музыки для школьников. «Сургутская филармония» подписала соглашение с администрацией муниципалитета. «Мы отработаем две позиции: системность проведения выездных концертов и создание абонемента для школьников. Программа для детей предусматривает изучение музыкальной культуры вне рамок школьного класса. Школьники смогут наглядно увидеть игру музыкантов и попробовать играть на музыкальных инструментах», — рассказал директор АУ «Сургутская филармония» Яков Черняк.

Помимо этого, Ханты-Мансийский театр кукол и театр обско-угорских народов «Солнце» заключили соглашение с администрацией окружной столицы о совместной работе по культурному образованию школьников и детсадовцев. Планируется, что театры будут показывать спектакли прямо в школах и детских садах. По словам директора Ханты-Мансийского театра кукол Павла Потапова, такая практика у учреждений есть уже давно, но до сих пор сотрудничество было хаотичным и не опиралось на какой-либо документ.

«Одно из наших пожеланий — чтобы в план воспитательной работы включали посещение спектаклей наших театров, — рассказывает Павел Потапов . — Это уже был бы большой шаг. Мы бы хотели установить дружелюбные отношения с образовательными учреждениями. К сожалению, на сегодняшний день мы иногда сталкиваемся с тем, что в садах заезжие коллективы с сомнительным репертуаром и художественным оформлением выступают чаще и им проще попасть к нашим маленьким зрителям, чем нам. В нашем репертуаре есть 6-7 спектаклей, которые мы можем вывозить на другие площадки. Мы всегда привозим профессиональный звук, иногда свет, оформление наших спектаклей в садах такое же, что на сцене».

Мода на чтение

Каждый третий югорчанин — читатель общедоступных библиотек и посетитель музеев, зритель культурно-досуговых мероприятий и в среднем дважды посетил кинозалы Югры. В кинозалах Югры в прошлом году прошло более 11 200 кинопоказов фильмов, вошедших в окружной кинофонд, которые посмотрели более 256 800 человек. 95% учреждений доступны для особой категории югорчан.

«Приоритетное направление деятельности государственных учреждений культуры — сохранение и развитие нематериального наследия коренных народов Югры», — подчеркнула директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева. По ее словам, музеи продолжают развивать образовательно-просветительскую функцию и выступают проводниками духовных материальных ценностей, воспитывая новое поколение. Сегодня в Югре работают 6 государственных и 28 муниципальных музеев. Совершенствуются площадки кинопоказов — в минувшем году открылось 3 современных кинозала. Стало больше гастролей, разнообразнее и интереснее театральные постановки, их чаще стали транслировать в Интернете.

В минувшем году утверждена новая государственная программа развития культуры автономного округа на 2018-2025 годы. В нее включены мероприятия по развитию музейного и архивного дела, а также по развитию чтения в округе. В частности, с 2019 года в Югре будут составлять рейтинг самых читающих муниципалитетов, создадут новый праздник — Единый день чтения, ежегодно будут проводить читательские конференции, до 2020 года все библиотеки планируют подключить к «ЛитРесу», уже сейчас все они оснащены современным оборудованием. В новые помещения переехали библиотеки города Нягани, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.