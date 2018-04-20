В Казани пройдет международная олимпиада по татарскому языку

С 22 по 25 апреля в Казани пройдет международная олимпиада по татарскому языку и литературе. В ней примут участие сотни человек: победители и призеры межрегиональных олимпиад, участники интернет-тестирований и собеседований.

Торжественное открытие олимпиады состоится 22 апреля в 17:00 в театре Камала. Испытания будут проходить в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

Завершится олимпиада 25 апреля форумом родного языка в театре оперы и балета, сообщает портал мэрии.

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