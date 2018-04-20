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В Красноярске стартовал VI Всероссийский литературный фестиваль КУБ
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В Красноярске стартовал VI Всероссийский литературный фестиваль КУБ 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня, 20 апреля, в Красноярске открылся VI Всероссийский литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее» (КУБ). В его рамках запланировано почти двести мероприятий, которые пройдут, в том числе, и в районах края.
— Встречи с писателями, мастер-классы, семинары — с каждым годом фестиваль охватывает все больше территорий, увеличивается количество мероприятий, — рассказала в пресс-центре «АиФ на Енисее», организатор КУБа, директор краевого Дома искусств Татьяна Поталавская. — Когда меня спрашивают о глобальной цели фестиваля, я отвечаю: хочу, чтобы Красноярск стал еще одной (после Москвы и Санкт-Петербурга, понятно) литературной столицей страны.
Участниками литературного фестиваля станут российские поэты и произаики. Среди них, Василий Аверченко, Роман Сенчин, Михаил Тарковский, Сергей Носов, Сергей Махотин и другие.
Программа КУБа очень насыщенна. Уже сегодня художник Василий Слонов презентует новый арт-объект и тем самым даст официальный старт фестивалю. 22 апреля в Малом концертном зале состоится встреча с одним из самых популярных российских современных писателей Захаром Прилепиным. 23 апреля в 20.00 в студии Дождя состоится арт-батл с участием красноярских поэтов и актеров театра им. Пушкина. 24 апреля пройдут литературный квиз и поэтический СЛЭМ. Закончится фестиваль вручением премий самым талантливым российским поэтам (организаторы раскрыли секрет: среди них много красноярцев).
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