Большой театр возобновил балет «Коппелия» в честь 200-летия Петипа

"2018 год объявлен в России Годом балета, который к тому же совпал с 200-летием Мариуса Петипа, — отметила Новикова. — Предполагалось, что к этой дате в Большом театре будет выпущена новая версия балета «Коппелия», который считается одним из шедевров Петипа. Работать над спектаклем должен был известный «реставратор» старинных балетов, танцовщик, хореограф и педагог Сергей Вихарев , но нелепая случайность прервала его жизнь. Вихарев скончался 2 июля 2017 года в возрасте 55 лет".

Сейчас в Большом театре восстановлена «Коппелия», в основе которой петербургская версия Мариуса Петипа 1894 года, уточнила Новикова. «Эту постановку осуществил на нашей сцене Сергей Вихарев в 2009 году, но последние четыре с половиной года этот спектакль не шел, теперь он возрожден в честь 200-летия Петипа и в память о Сергее Вихареве», — сообщила пресс-атташе ГАБТ.

Из истории балета

Рассказывая об истории создания балета, Новикова напомнила, что Коппелией звалась красавица-кукла с эмалевыми глазами, героиня невеселой новеллы Гофмана «Песочный человек». Этой неживой барышней, согласно литературному первоисточнику, всерьез увлекается юноша, чья любовь заканчивается трагически. В балете же, напротив, финал выглядит на редкость оптимистичным: либретто завершается свадьбой того же самого юноши, но с настоящей и энергичной девушкой Сванильдой, сумевшей противостоять создателю куклы Коппелии, чуть было не ставшей роковой разлучницей.

"Вот такой замечательный сюжет уже почти 150 лет живет своей хореографической жизнью. По жанру балет «Коппелия» — это комедия, к тому же сдобренная прекрасной музыкой французского композитора Лео Делиба", — подчеркнула пресс— атташе Большого театра.

Премьера «Коппелии» состоялась в 1870 году в Парижской опере. Ее создателем стал Артюр Сен-Леон , объединявший в себе хореографа, танцовщика-виртуоза, а также композитора и скрипача.

Еще до конца Х1Х века «Коппелия» обошла ведущие сцены мира, в числе которых оказались Брюссель и Москва, Лондон и Нью-Йорк, Милан, Копенгаген, Мюнхен. Дважды она была поставлена в Петербурге в Мариинском театре Мариусом Петипа — в 1884 и в 1894 годах.

Вторая петербургская редакция Петипа возрождена на подмостках Большого театра России «реставратором» старинных балетов, танцовщиком и хореографом Сергеем Вихаревым (1962-2017). Премьера этой версии состоялась 12 марта 2009 года. С 20 апреля 2018 года реконструированная Вихаревым «Коппелия» вновь включена в репертуар ГАБТ, заключила пресс— атташе Большого театра.