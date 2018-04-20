Концерт Галкина, Библионочь и футбол с «Динамо»

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на ближайшие выходные дни.

На праздник!

ТЦ «На Пушкина»: 21 апреля, 15.00 — «День цирка» (0+)

Дальневосточная государственная научная библиотека: 21 апреля, 21.00 — «Библионочь-2018. Магия книги» (6+)

ТРЦ «Южный парк»: 21 апреля, 15.00 — «День русских сказок» (0+)

Мультицентр «Арлекин»: 22 апреля, 13.00 — «День цирка» (0+)

На шоу!

Хабаровская краевая филармония: 22 апреля, 12.00 — Иллюзионное шоу Александра Флегонтова «Невозможное возможно» (6+)

В театр!

Хабаровский краевой театр драмы: 20 апреля, 18.30 — Интеллектуальная драма «Бесконечный апрель» (12+) 21 апреля, 17.00 — История одной семьи «Лес» (18+), премьера 22 апреля, 12.00 — История одной семьи «Лес» (18+) — для ветеранов ВОВ и труда 22 апреля, 17.00 — Комедия «Мамуля» (16+)

Хабаровский краевой музыкальный театр: 22 апреля, 11.00 — Музикл-фентези «Спящая красавица» (6+) 22 апреля, 17.00 — Музыкальная комедия «Проделки Ханумы» (12+)

«Триада»: 21 апреля, 18.00 — «Женитьба» (16+) 22 апреля, 17.00 — «Золотой телёнок» (12+)

Театр юного зрителя: 21 апреля, 18.00 — «Таланты и поклонники» (16+), премьера 22 апреля, 17.00 — «Хармс. Елизавета Бам» (16+)

Театр кукол: 21 апреля, 11.00, 13.00 — Сказка «Теремок» (0+) 22 апреля, 11.00, 13.00 — Сказка «Терёшечка»» (0+)

Белый театр: 22 апреля, 18.30 — «Пейзаж» (16+)

На концерт!

Хабаровский краевой музыкальный театр: 21 апреля, 18.00 — Сольный концерт Максима Галкина (16+)

Хабаровская краевая филармония: 21 апреля, 12.00 — Сказка «Гуси-лебеди» (0+), премьера 21 апреля, 15.00 — Филармонический театр «Геликон»: «Серебряный век русской поэзии» (12+) 21 апреля, 17.00 — Дальневосточный академический симфонический оркестр, дирижёр — В. Урюпин (Москва)

Городской Дворец культуры: 21 апреля, 16.00 — Шоу ростовых кукол «Космошоу» (0+)

Спортивно-культурный комплекс «Арсеналец»: 21 апреля, 17.00 — Благотворительный концерт «Планета добра» (0+)

Дальневосточный художественный музей: 21 апреля, 18.00 — Концерт «Флейтовый драйв» (6+)

В музей!

Музей археологии: 22 апреля, 13.00 — Семейный клуб «Узнавайка»: «Тайны пещерного человека» (6+)

Дальневосточный художественный музей: 22 апреля, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+)

На мастер-класс!

Развивающий центр «Радужный кит»: 21 апреля, 12.00 — Мастер-класс «Мультик своими руками» (6+)

На стадион!

Стадион им. Ленина: 21 апреля, 15.00 — Первенство России среди молодёжных команд клубов Премьер-лиги: «СКА-Хабаровск-М» — «Динамо-М» (Москва)

22 апреля, 18.00 — Чемпиионат России по футболу, премьер-лига: «СКА-Хабаровск» — «Динамо-Москва»

Краевой центр хоккея «Амур» 21 апреля, 10.30 — Гала-матч, посвященный закрытию сезона НХЛ в Хабаровском крае

Универсальный краевой спорткомплекс стадиона им. Ленина: 21 апреля, 10.00 — Чемпионат и первенство Хабаровска по киокусинкай