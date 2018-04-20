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Правительство Ростовской области повторно рассмотрит вопрос передачи здания театра кукол РПЦ
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Правительство Ростовской области повторно рассмотрит вопрос передачи здания театра кукол РПЦ 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовское отделение Всероссийского общества охраны памятников и культуры (ВООПиК) направило обращение в правительство донского региона с просьбой пересмотреть решение о передаче здания театра кукол в переулке Университетском РПЦ. Об этом рассказал председатель регионального отделения общества Александр Кожин. Он отметил, что найдены новые аргументы против такой передачи.
«Мы нашли в архивах документы, которые указывают на то, что здание принадлежало не РПЦ, а греческой церкви. А это значит, что сам объект принадлежал другому государству и не мог в то время быть в собственности Русской православной церкви», — рассказал Александр Кожин.
По его словам, решение о передаче можно отменить, так как рассмотрением обращения будет заниматься та же комиссия, которая ранее его приняла. Также он отметил, что официальное согласие на рассмотрение обращения уже получено.
Напомним, ранее стало известно, что здание театра кукол имени Былкова. Выяснилось было перестроено из Благовещенской церкви в 1964 году. По данным ростовской епархии, у церкви в эти годы снесли купол, выполнили стеклянную пристройку, однако даже сейчас сохранилась ее алтарная часть. В связи с этим, по мнению РПЦ, здание попадает под действие 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» и на этом основании должно быть передано ростовской епархии. В рамках комплексного освоения территории Театрального спуска планируется строительство объекта регионального значения «Многофункциональный детский центр — кукольный театр».
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