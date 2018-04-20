Девять кукол и шахтёрский фонарь из Вокруты. Нижегородский актёр Олег Шапков стал лауреатом «Золотой маски» 

Фото из соцсетиДевять кукол и шахтёрский фонарь из Вокруты. Нижегородский актёр Олег Шапков стал лауреатом «Золотой маски»Самую престижную театральную награду страны, заветную «Золотую маску» в номинации «Куклы», получил спектакль «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айтматова, поставленный Антоном Калипановым и Ольгой Шайдуллиной, известным в Нижнем своими музыкальными и театральными проектами. Одну из ролей в нём играет актёр нижегородского театра драмы Олег Шапков.
Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» прошла на днях на Новой сцене Большого театра. Победителей выбрали из 832 спектаклей, поставленных в более чем 100 российских городах. Спектакль — мистерия «И дольше века длится день» — совместный проект музея истории ГУЛАГа и Творческого объединения «Таратумб». Он стал лучшим в номинации «Куклы». Постановщики спектакля — выпускник Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина — уроженка Арзамаса, композитор, выпускница нижегородской консерватории имени Глинки. Оба они известны нижегородским театралам по своим музыкальным проектам в киноцентре «Рекорд» и постановкам в нижегородском ТЮЗе. В спектакле — победителе, кроме Олега Шапкова, который играет в там сразу две роли за одну из которых — Едигея, он был номинирован на «маску» ещё и в номинации «Куклы/Работа актёра», заняты еще два артиста, хорошо известные поклонникам ТЮЗа. Это Евгений Козлов и Вячеслав Ямбор. Также в нём наняты актрисы московских театров Ирина Латушко и Татьяна Саруханова. А ещё в спектакле играют девять кукол и предметы быта, привезённые из экспедиций по местам бывших лагерей — шахтёрский фонарь из Воркуты, табуреты из мордовских лагерей, жестяные кружки и ложки из Коми, крышка от кастрюли с урановых рудников Чукотки, кайло, лопата и даже кусок колючей проволоки. Необычен и музыкальный ряд спектакля — кроме оригинальной музыки в нём есть лязг засовов Бутырской тюрьмы и песни, записанные в Казахстане, в том числе и мусульманская похоронная молитва, которую спел казахский мальчик. Авторы спектакля взяли за основу сразу несколько сюжетных линий романа Айтматова, но, по словам критиков, самыми успешными, и потому самыми запоминающимися, стали эпизоды, связанные с трагической судьбой школьного учителя Абуталипа Кутыбаева. Бывший фронтовик и военнопленный, участник партизанской борьбы в Югославии, он надеялся избежать репрессий, уехав на затерянный в степях крохотный полустанок Буранный. Но нигде нельзя скрыться от судьбы. В планах создателей спектакля — показать его в нескольких городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. 16+