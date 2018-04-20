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Олег Меньшиков и Александр Петров посетят Оренбург уже летом
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Олег Меньшиков и Александр Петров посетят Оренбург уже летом 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге уже в начале июня пройдут гастроли московского драматического театра имени Ермоловой. В состав труппы вошли легендарные актеры Олег Меньшиков и Александр Петров.
Эти большие гастроли театра начнутся 12 июня с показа авторского спектакля «Оркестр мечты. Медь». Кстати, эта постановка уже была показана оренбуржцам в рамках X Международного фестиваля «Восток-Запад. Классика и Авангард».
После, 13 июня, зрители смогут попасть на спектакль «1900». Так назвали ребенка, обнаруженного на океанском лайнере в начале XX века. Мальчик вырос и стал гениальным музыкантом, ни разу не ступив на берег.
А вот уже 15 июня гастроли завершатся показом «Гамлета». Неоспоримая классика, где в главной роли Александр Петров, художественный руководитель — Олег Меньшиков.
Билеты уже поступили в продажу.
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