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Томский драматический театр приедет с гастролями в Астрахань
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Томский драматический театр приедет с гастролями в Астрахань 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
26, 27 и 28 апреля юные зрители Астрахани приглашаются на спектакль приглашаются на спектакль Сергея Куликовского «Кот в сапогах». Сказочная постановка расскажет о волшебном коте, который достался младшему сыну Жаку в наследство от отца. Старший и средний получили мельницу и осла, а Жак остался с одним котом. Однако кот оказался непростым, он сделал много добра своему хозяину. Ведь доброта и дружба способны даже на чудеса. Спектакль интерактивный, зрители примут в нём активное участие. Фото: astradram.ru  Начало сеансов: 26, 27, 28 апреля — 12:00  26 апреля на астраханской сцене представят комедийный спектакль спектакль по пьесе Айвона Менчелла «Женщины на закате в отсутствии мужей», который с иронией расскажет о женских проблемах, о строгом мужском поведении главного героя, о разнообразных и нескончаемых жизненных перипетиях. Главные героини спектакля — три подруги в возрасте, которые регулярно посещают могилы покойных мужей и предаются воспоминаниям о былых счастливых днях. Но внезапно в их кругу появляется мужчина, и женская дружба заканчивается… Фото: astradram.ru  Начало: 18:00  27 апреля зрителям Астрахани представят спектакль режиссёра Сергея Куликовского, поставленный по пьесе Дианы Балыко «Психоаналитик», где рассказывается о «мальчике по вызову» Алексе, который со своими проблемами обращается к психоаналитику. Молодая жена бизнесмена Светочка тоже обращается с проблемами к психоаналитику. Однако у психоаналитика Веры Андреевны также возникают проблемы, и она решает обратиться к психоаналитику. Фото: astradram.ru  Начало: 18:00  28 апреля зрители Астрахани приглашаются на спектакль, поставленный по пьесе Семёна Злотникова режиссёром Анатолием Глуховым «Пришёл мужчина к женщине», который расскажет о мужчине и женщине, которые пытаются скрасить пустоту и одиночество, встретив друг друга. Они предпринимают неловкие, наивные, робкие попытки обрести счастье друг с другом. Несколько часов они проводят в романтических обещаниях, и за это короткое время они готовы пройти через все круги отношений. Но найдут ли они в себе силы и терпение, чтобы не расставаться — об этом зрители узнают в спектакле. Фото: astradram.ru  Начало: 18:00
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