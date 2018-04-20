В Ижевске состоялась премьера оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова

Ижевск. Удмуртия. Оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» поставили на сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртии. Премьера спектакля состоялась в четверг, 19 апреля. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» Александра Бобрович оказалась в числе первых зрителей.

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Опера в трех действиях «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный деятель искусств УР Николай Роготнев.

Постановка — заслуженный деятель искусств УР Николай Маркелов

Хормейстер — заслуженный деятель искусств УР Людмила Елисеева

Действующие лица и исполнители:

Князь Юрий Всеволодович — Андрей Какошкин.

Княжич Всеволод Юрьевич — заслуженный артист УР Максим Гаврилов

Феврония — солистка Государственного музыкального театра им. И. Яушева, заслуженная артистка республики Мордовия Наталья Макарова

Гришка Кутерьма — заслуженный артист УР Алексей Городилов.

Фёдор Поярок — солист Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, заслуженный артист Татарстана Юрий Ившин.

Отрок — солистка Марийского государственного театра оперы и балета им Э. Сапаева Любовь Добрынин.

Гусляр — Сергей Пурше.

Бедяй, богатырь татарский — заслуженный артист УР Юрий Пуршев.

Бурундай, богатырь татарский — заслуженный артист УР Александр Димитров.

Алконост, райская птица — заслуженная артистка УР Ирина Самойлова

Театр оперы и балета Удмуртии на протяжении долгих лет радует зрителей прекрасными и масштабными постановками. В прошлом году состоялась премьера балета Мариуса Петипа «Баядерка». Однако в году нынешнем режиссер театра Николай Маркелов представил публике одну из самых сложных опер Николая Римского-Корсакова — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Постановка состоит из трех действий: начало истории, кульминация и ее финал. На сцене три локации сменяют друг друга. При этом опера у Николая Маркелова получилась динамичной, без лишней статичности и затянутости. Благодаря плавным, но в тоже время быстрым переходам «Китеж» смотрится на одном дыхании.

В нем все просто и условно. Нет привязки к какой-либо исторической эпохе. Перед зрителем предстает собирательный образ русского народа — от Руси с ее князьями и дружиной до Российской империи начала 20-го столетия. В образах героев, как главных, так и второстепенных, угадываются все крупные потрясения, которые довелось испытать людям.

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Солировали в этот вечер приглашенные артисты из Мордовии и Татарстана вместе с членами труппы ижевского театра. Им удалось создать удивительные образы, прекрасно гармонирующие друг с другом.

Покорила зрительские сердца в этот вечер Наталья Макарова из Мордовии. Ее Феврония получилась на редкость удачной. В прическе, жестах и сценическом образе отчетливо угадывалась исконно русская девушка.

Говоря о «Китеже», стоит отдельно отметить декорации, реквизит и костюмы. В них четко прослеживается влияние постмодернизма. Это и татары, одетые в черную кожу и меха, так напоминающие рыцарские латы. И княжич Всеволод в традиционной красной рубахе с надетым поверх гусарским мундиром. Да и костюмы артистов, в которых четко угадываются одеяния времени Ивана Грозного , петровской эпохи, 19-го века и Первой мировой войны.

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Кроме того, не оставили равнодушными зрителей и летающие деревянные доски в симфонической картине «Сеча при Керженце». Дети с куклами в руках, игра белого и красного света, сменяющего друг друга при смене мелодии.

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Идя в этот вечер в оперу, казалось бы, стоит ждать классическую постановку. Слегка тяжеловесную, с долгими партиями и статичными декорациями. Но Николаю Маркелову, как и в случае с «Баядеркой», вновь удалось удивить капризного зрителя.

Вместо классики в ее типичном понимании на сцене оперного театра царствовал символизм Серебряного века, известный обычному человеку по именам Ахматовой, Блока и многих других поэтов начала прошлого столетия.

Огромное удовольствие вызвало то, что «Китеж» — это русская опера. В ней нет тех вопросов, что поднимают театральные постановки Европы и мира. В частности, вопрос выбора человека между любовью и долгом, долгом и предательством, честью и предательством. В «Китеже» все говорит о русском — о Руси и России, о русском человеке. О том, что делает человека человеком, и основах его веры. В людей, в Бога, в себя.

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На протяжении трех часов можно увидеть простую русскую девушку и Русь с ее деревянными церквями и монастырями в образе Февронии. В княжиче Всеволоде, его отце Юрии и жителях Великого Китежа проступает Россия эпохи Петра, Екатерины Великой, Павла I. В финале оперы в Небесном Китеже вдруг отчетливо проступает образ царской семьи Николая II

В опере прекрасно передается и ощущение трагедии, которая должна произойти и которая произойдет. Не случайно даже в декорациях показан маятник — символ смены эпох. Как раз то, что и предчувствовал сам автор «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — композитор Николай Римский-Корсаков и многие из его поколения.

Все это и подкупает зрителя. Вызывает овации и долгое «браво» при приветствии режиссера и артистов, а также желание еще раз посмотреть постановку. Окунуться в нее, увидеть то, что не было замечено при первом просмотре.

Наша справка:

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» была написана Николаем Римским-Корсаковым в период с 1903 по 1907 годы. В ее основе лежат древнерусские легенды и сказание о святой княгине Февронии Муромской.

«Китеж» считается четырнадцатым произведением известного композитора и одним из самых сложных по культурному и философскому замыслу. Сам Римский-Корсаков считал оперу итогом своего творчества и даже думал разрешить ее постановку только после своей смерти.

Помимо Театра оперы и балета Удмуртии, «Китеж» можно посмотреть всего в четырех театрах мира: в Мариинском театре Санкт-Петербурга, московском Большом, а также в театре Лисео в Барселоне и в Нидерландской опере в Амстердаме.