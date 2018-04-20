Красота по-русски. Как создавался легендарный ансамбль «Березка»

Созданный в 1948 году ансамбль «Березка» покорил весь мир. Танцевальный коллектив был признан национальным достоянием. Балерине, хореографу и основателю коллектива пришла идея вывести на большую сцену классический русский хоровод еще в юности. Далее придумались особые костюмы, десятки хореографических новелл, неповторимая пластика. И кто бы мог предположить, что русский народный танец окажется так востребован во всем мире?

Как создавался легендарный коллектив, какие великие имена вывел на сцену и как танцоры создают эффект «плывущего шага»? Увидите в программе «Достояние республик» 21 апреля в 10:15 на телеканале «МИР»

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