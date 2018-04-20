Ещё
Красота по-русски. Как создавался легендарный ансамбль «Березка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красота по-русски. Как создавался легендарный ансамбль «Березка» 

Мир24 54 минуты назад
Созданный в 1948 году ансамбль «Березка» покорил весь мир. Танцевальный коллектив был признан национальным достоянием. Балерине, хореографу и основателю коллектива пришла идея вывести на большую сцену классический русский хоровод еще в юности. Далее придумались особые костюмы, десятки хореографических новелл, неповторимая пластика. И кто бы мог предположить, что русский народный танец окажется так востребован во всем мире?
Как создавался легендарный коллектив, какие великие имена вывел на сцену и как танцоры создают эффект «плывущего шага»? Увидите в программе «Достояние республик» 21 апреля в 10:15 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В центре Москвы показали оперу «Боярыня Вера Шелога» Тест: Насколько хорошо вы помните «Гостью из будущего»? Россыпь кинозвезд. Как открывался ММКФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ5
Пропавшие красавицы нашего кино7
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»103
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение