Видео дня: что скрывается за кулисами оперных представлений 

Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в этом году празднующий вековой юбилей, снял беспрецедентный «инсайдерский» видеоролик. Из этого мини-фильма ты узнаешь все о закулисье оперы! Яркие краски, сложенная из подлинных звуков театра увертюра к опере Моцарта «Дон Жуан», волнение артистов и старания невидимых работников — это волшебство оперы во всей красе! В съемках поучаствовали исполнители Хибла Герзмава, Дарья Терехова, Мария Макеева, Ирина Иващенко, Дмитрий Ульянов, Дмитрий Зуев, Чингис Аюшеев, Николай Ерохин, Роман Улыбин, Леонид Зимненко и другие — всего 446 сотрудников МАМТ.
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Фото:пресс-служба