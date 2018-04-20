Ещё
Видео дня: что скрывается за кулисами оперных представлений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео дня: что скрывается за кулисами оперных представлений 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в этом году празднующий вековой юбилей, снял беспрецедентный «инсайдерский» видеоролик. Из этого мини-фильма ты узнаешь все о закулисье оперы! Яркие краски, сложенная из подлинных звуков театра увертюра к опере Моцарта «Дон Жуан», волнение артистов и старания невидимых работников — это волшебство оперы во всей красе! В съемках поучаствовали исполнители Хибла Герзмава, Дарья Терехова, Мария Макеева, Ирина Иващенко, Дмитрий Ульянов, Дмитрий Зуев, Чингис Аюшеев, Николай Ерохин, Роман Улыбин, Леонид Зимненко и другие — всего 446 сотрудников МАМТ.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
До и после: как правнучка балерины Кшесинской Элеонора Севенард из милой дебютантки стала звездой Большого театра Алина Кабаева финансово помогает Армену Джигарханяну после его скандального развода Анна Седокова обнажила секси-формы в прозрачном платье и защитила право молодых мам быть желанными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ5
Пропавшие красавицы нашего кино7
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»103
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение