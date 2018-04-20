«Библионочь» опустится на Зеленоград уже завтра

«Библионочь» — ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению. Она проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

В Зеленограде акция с каждым годом становится все обширнее. В 2018-м можно организовать для себя разнообразный культурно-досуговый рацион — остается только думать о том, как бы не разорваться между интересными программами, которые пройдут в библиотеках Зеленограда 21 апреля.

В Центральной детской библиотеке № 251 (корп. 401) в 18.00 и в 19.00 будет организована творческая мастерская, в ходе которой участники создадут анимационный ролик по произведениям Андрея Усачева (совместно с анимационной студией «Высший пилотаж»).

А в 20.00 и в 21.00 состоится задорный поэтический концерт популярнейшего детского поэта и прозаика России Андрея Усачева и известного автора музыки и песен для детей Александра Пинегина . В программе: добрые песни под гитару, забавные стихи для детей, музыкальные игры со зрителями.

В библиотеке №252 (корп. 1462) в 18.00 и в 19.30 состоится проект «Сказки на ночь», в рамках которого театр тени и песка «Масала» представит теневой спектакль. Театр показывает красивые сказки, уделяя много внимания деталям, создает уникальную атмосферу, в которой каждый начинает верить в чудеса. Камерная атмосфера, красивые теневые цветные фигуры, живое музыкальное сопровождение и необычные авторские сюжеты сказок — то, что отличает театр «Масала».

Здесь же в 22.00 будет проводиться квартирник от Alina Os. Творчество Alina Os сочетает в себе актуальное западное звучание и тексты с остроумной лирикой на русском языке. На счету у Alina Os — сотрудничество с Ассаи, участие в известных фестивалях Stereoleto, «Дикая Мята», Bosco Fresh Fest, «ОдаЕда», выступление в качестве приглашенного артиста в телепередаче «Вечерний Ургант», эфиры на радиостанциях « Серебряный дождь », «Маяк», Maximum, а также регулярные концерты в обеих столицах и гастроли по России.

В камерном зале детского отделения библиотеки №255 (корп. 1004) в 19.00 состоится встреча с зеленоградской детской писательницей Ириной Алымовой. Изданные ею две книги стихотворений с потрясающими иллюстрациями полюбились горожанам от мала до велика. На встрече Ирина прочитает свою прозу — фактурные, с разными орнаментами и цветами, с разными характерами и мечтами сказки про комнату с игрушками под названием «Пуговка-сердце». После прочтения ребята смогут проиллюстрировать сказку — нарисовать героев или свои ощущения.

На все эти события вход бесплатный — необходима только регистрация по ссылке.