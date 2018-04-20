В Волгограде пройдут гастроли кукольного театра из Саранска

27-29 апреля в Волгограде пройдут трехдневные гастроли Государственного театра кукол Мордовии.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного театра кукол, гости из Саранска покажут два спектакля для маленьких зрителей. 27 апреля в 18:00 ребята увидят музыкальную постановку «Сто тысяч почему» по сказке Редьярда Киплинга «Слонёнок». 28 апреля мордовские артисты покажут детям поучительную и добрую сказку Сергея Преображенского о хитрой Лисе, простофиле Волке и добродушном Деде.

Начало спектакля 28 апреля пройдет в 18:00, а 29 апреля в 11:00 и 13:00.

Купить билеты можно на сайте театра или в кассе.