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В Волгограде пройдут гастроли кукольного театра из Саранска
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В Волгограде пройдут гастроли кукольного театра из Саранска 

АиФ Волгоград 34 минуты назад
27-29 апреля в Волгограде пройдут трехдневные гастроли Государственного театра кукол Мордовии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного театра кукол, гости из Саранска покажут два спектакля для маленьких зрителей. 27 апреля в 18:00 ребята увидят музыкальную постановку «Сто тысяч почему» по сказке Редьярда Киплинга «Слонёнок». 28 апреля мордовские артисты покажут детям поучительную и добрую сказку Сергея Преображенского о хитрой Лисе, простофиле Волке и добродушном Деде.
Начало спектакля 28 апреля пройдет в 18:00, а 29 апреля в 11:00 и 13:00.
Купить билеты можно на сайте театра или в кассе.
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