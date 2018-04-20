Афиша выходных в Оренбурге с 20 по 22 апреля

На этих выходных погружаемся в Библионочь, идем на концерт Wildways или учимся рисовать портрет. А куда пойдете вы? Подробнее в афише интернет-издания ПроОрен.

Пятница, 20 апреля

В 18:00 стартует ежегодный фестиваль чтения «Библионочь». В России он проходит в седьмой раз. На необычную ночь приглашает библиотека им. Н. К. Крупской. Вход свободный. 0+

Или же в 6 вечера можно пойти и нарисовать портрет по фотографии. Стоимость участия в мастер-классе по рисунку: 1-е занятие — 1500 руб., 2-5-е занятие — 1200 руб., 6-е занятие и далее — 1000 р. 14+

В 18:30 начинается любовная история, вплетённая в комедию, — «Марица» в оренбургской музкомедии. Билеты от 150 руб. 12+

Этой весной Wildways презентуют вам новую пластинку. В 19:00 на сцене STUDIO Club прозвучат песни из нового альбома DAY X. Билеты от 700 руб. 12+

Впервые в Оренбурге акустический концерт Сергея Лысенко — музыканта, автора-исполнителя из Самары, одного из лучших исполнителей песен Владимира Высоцкого. Встречаемся в 19:00 в Некафе. Билет 300 руб. 12+

А ещё в 7 вечера начнётся концерт популярного проекта «Open Kids» на сцене ДК «Россия». Они выступят с новой шоу-программой к 5-летию группы. Билеты от 1000 руб. 6+

Семён Злотников поставил на сцене оренбургского театра драмы одно из наиболее успешных своих произведений — «Пришёл мужчина к женщине». Сюжет этой пьесы полностью построен на взаимодействии двух героев. Начало спектакля — в 19.00. Стоимость билетов — от 200 р. 14+

Подозреваем, аргументируем, проверяем. Фанатов популярной игры «Мафия» ждут с 20:00 в Некафе на Кирова, 13. Вход — 300 р. 18+

Рестобар DARK TOWN приглашает на вечеринку «Spring Sessions vol.2». За настроение на танцполе отвечают резиденты бара DJ Dream & DJ NICK ONE. Начало: 22:00. Вход свободный. FC/DC. 18+

Суббота, 21 апреля

В 11 утра идем смотреть приключения ловкого и предприимчивого Кота в сапогах. В музкомедии уверены, что ваш малыш почувствует себя участником увлекательного представления. Билеты от 250 руб. 0+

Или же в это время в субботу и в воскресенье можно пойти с детьми в гончарный дом «Светлица»на мастер-классы по свободной лепке или на занятия на круге. Стоимость: 700 руб. 6+

В 12.00 состоится первый мастер-класс в кафе «Крэмель» по семейным отношениям на тему «Семья-как она есть» из цикла «Семейное очарование и финальное разочарование: или как дожить до бриллиантовой свадьбы». Стоимость: 400 руб, парам — 700 руб. Запись обязательна. 18+

В 17:00 начинается эстрадное ревю «Птица счастья 2: Goodbye, Америка». Встречаемся в оренбургской музкомедии и становимся соучастниками театрального представления. Билеты от 150 руб. 6+

В 18:00 своей красивой музыкой в Lexis Bar порадует саксофонист Степан Разин . Танцевать будем под треки DJ's Дмитрия Zайцева, Bacco и Алексея Stray'я. Вход свободный. 18+

На сцене оренбургского драмтеатра смешная и трогательная комедия «Шесть блюд из одной курицы» в 18:00. Билеты от 600 руб. 16+

Молодежный бал, приуроченный к Светлой Пасхе, состоится в 18.30 в Неплюевском зале в конгресс-центре мегамолла «Армада». Любой желающий может стать гостем светского события. Вход по приглашениям. 12+

Группа Truckdrivers по традиции заканчивает свой очередной тур по нашей необъятной стране в Оренбурге. Обещают, что душевное челябинское регги не даст заскучать. Встречаемся в Chap Bar в 19:00. Билеты в онлайн кассе — 300 руб. 16+

Воскресенье, 22 апреля

ДоДо приглашает рисовать весенние имбирные пряники. Вас ждут на Салмышской, 49 в 11:00. Участие бесплатное, оплачивается только стоимость набора в 250 руб. Вход по предварительной регистрации. 0+

В 18:00 в ДК «Россия» Александр Рогов проведет для девушек и парней нашего города авторский мастер-класс по стилю. Стоимость билетов от 1200 руб. 12+