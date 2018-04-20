В Уфе пройдёт театральный фестиваль «Пасха Красная»: вход свободный

21 апреля в Уфе пройдёт III театральный фестиваль-конкурс среди православных детских и молодежных коллективов «Пасха Красная». Об этом сообщили в Уфимской епархии РПЦ.

Третий год детские и молодежные театральные коллективы приходов Башкортостанской митрополии представят на фестивале спектакли, в которых утверждаются главные христианские ценности: любовь, милосердие, стремление к Добру и Свету. Как правило, в их основу ложатся лучшие произведения детской, русской и мировой литературы, переложения Жития Святых, христианские легенды и сказания.

Победители и участники получат грамоты, дипломы и памятные призы.

Начало в 12.00 в ДК УМПО «Машиностроителей» Уфы, по адресу ул. Машиностроителей, 10. Приглашаются все желающие. Вход свободный.