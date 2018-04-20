Драмтеатр в Черкесске будут реконструировать

Драматический театр в Черкесске приведут в порядок, сообщил на личной странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов

Политик встретился с председателем совета директоров ЗАО «Евроцемент груп» и обсудил дальнейшее сотрудничество. Компания модернизует завод «Кавказцемент», сделав его частью своего холдинга. Новая технологическая линия позволит производить цемент сухим способом. Работы завершены более, чем наполовину.

Ранее компания «Евроцемент груп» активно участвовала в строительстве оздоровительного комплекса «Юбилейный», крупнейшего в республике. Глава КЧР договорился с председателем совета директоров Филаретом Гальчевым о помощи в реконструкции Драматического театра в Черкесске.

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) 19 Апр 2018 в 6:53 PDT