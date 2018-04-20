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В Доме актера расскажут, что такое любовь
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В Доме актера расскажут, что такое любовь 

Свободная пресса 28 минут назад
Фото: svpressa.ru
Что такое «Любовь», важна и нужна ли она в современном обществе, какой мерой ее можно оценить и надо ли это делать — ответы вы найдете в спектакле «С любимыми не расставайтесь», премьера которого недавно прошла в Доме актера.
По мнению режиссера, Романа Шевченко, выпускника мастерской Романа Виктюка, его постановка — современный взгляд на одноименное классическое произведение Александра Володина.
Он отметил, что спектакль, в первую очередь, о вечной теме любви в разных ее проявлениях — "Любовь, как исцеление" и "Любовь как случайная смерть".
«На мой взгляд, театр, — есть лаборатория, в которой изучают понятие "Любовь". Это некое столкновение между "материальным" и "метафизическим", местами карикатурное изображение, отчасти ироническое, но все же сурово настоящее», — отметил Шевченко.
«Отличительная черта спектакля — сосредоточение на чувствах, эмоциях актеров, поэтому режиссер использует минимализм в сценическом пространстве. Главными декорациями являются стулья, что совершенно не мешает зрителю переноситься из одной истории в другую. Даже напротив, эта театральная условность помогает рассмотреть самое главное и самое важное, что порой скрывается в современном мире людей», — говорится в пресс-релизе.
Все роли в спектакле исполняют молодые актёры, образы становятся выразительными, переполненными иронией, но, в то же время, очень живыми и настоящими, сообщили в Доме актера.
Увидеть спектакль «С любимыми не расставайтесь» можно 23 мая в 19:30. Место проведения — Малый зал Дома актера.
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