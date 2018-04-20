Как в Орле отпразднуют «Библионочь»?

На Орловщине акцию приурочат к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева.

20 апреля шесть библиотек Орла присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь-2018».

В библиотеке имени А. С. Пушкина праздник начнётся в 19.00. Здесь организуют театрализованный экскурс из эпохи Тургенева в современность под названием «Провинциальные сюжеты: из минувшего в грядущее». Атмосферу минувшей эпохи в литературной гостиной создадут сцены из спектаклей в исполнении артистов ОГАТ им. И. С. Тургенева, участников театральных студий «Ювента» и «Вариант», студентов Орловского колледжа культуры и искусств. Ансамбль «Славица» исполнит народные мелодии, которые были близки И. С. Тургеневу . Ещё орловцев ждут мастер-классы по силуэтному вырезанию и флористической мозаики (ошибана), выставка народных мастеров «Орловские промыслы» и фотовыставка «Классика в объективе».

Почувствовать себя человеком другой эпохи смогут посетители салона «Дворянские досуги». А ценителей мистики ждет открытие мира тайн и дворянских гаданий «У мадам Ленорман». Любители интеллектуальных игр смогут проверить свою эрудицию и быстроту реакций в молодёжном квесте «Время открывать Тургенева». В библиотеке будет работать фотосалон «С видом на Дворянское гнездо». В течение всего вечера будет проходить конкурс селфи «Библионочь — 2018».

В библиотеке им. И. А. Крылова для орловцев подготовили литературную программу «Нескучный вечер или путешествие во времени». С 18.00 до 21.00 гостям покажут «Тайны старого сундука», познакомят с народной культурой и бытом 19 века. В течение всего вечера будут работать творческие площадки с мастер-классами по рукоделию и различным техникам.

В юношеской библиотеке №8 акция пройдет с 18.00 до 21.30. Здесь орловцев и гостей города ждёт фотовыставка с видами старого Орла, выставка-инсталляция по мотивам произведений Ивана Тургенева. А в Губернский театр представят спектакль «Однажды в дворянской усадьбе».

В клубе «Ладья» пройдёт шахматный турнир, а в салоне-ателье «Мода времён Тургенева» примерить какую-нибудь интересную шляпку. В конце программы можно будет выпить чаю в Бисквитной лавке со сладостями.

В библиотеке им. В. Г. Еремина с 18.00 откроется выставка-дегустация «Кулинарные предпочтения И. С. Тургенева», конкурс рисунка «Тургеневские барышни», мастер-класс по изготовлению вытынанки «Собака», игровые программы «Тургенев — охотник» и «Меткий стрелок», концертная программа и поэтический марафон.

В детской библиотеке им. М. Горького с 18.00 до 21.30 выступит фольклорный ансамбль «Взойди солнце». Также посетителей ждёт площадка «Умелые руки» с творческой мастерской «Орловский спис», мастер-классами «Цветы Спасского», «Тургеневский дуб», «Орловских кукол хоровод».

В библиотеке им. И. С. Тургенева с 18.00 до 22.00 будут работать несколько площадок под девизом «Время читать Тургенева». В программе: фотоэкспозиции «Планета — Тургенев» и «Русский европеец», виртуальные экскурсии и литературные викторины.