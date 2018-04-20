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Студенты ВГИКа представят спектакль «Café „Бунин“»
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Студенты ВГИКа представят спектакль «Café „Бунин“» 

Ревизор.ru 37 минут назад
Фото: Ревизор.ru
На сцене Театрального центра "На Страстном" сегодня, 20 апреля, студенты ВГИКа курса И. Н. Ясуловича представят спектакль "Café "Бунин"", поставленный режиссёром Ксенией Кузнецовой.
Узнаваемая бунинская атмосфера любовных бунинских историй, кафе для эмигрантов в Париже, живая музыка, которую с чувством исполняют на контрабасе, фортепиано и виолончели два музыканта, и люди, которые пытаются спастись от одиночества и тоски в холодном и бесчувственном мире, их судьбы, в которых сочетаются все человеческие эмоции: грусть, страстность, радость — всё это предстанет перед зрителями на сцене.
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