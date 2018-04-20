Ещё
Евгений Миронов связал одобрение деятельности Минкультуры населением с качественным кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Миронов связал одобрение деятельности Минкультуры населением с качественным кино 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра наций, актер и кинопродюсер Евгений Миронов считает успехи отечественного кино одной из главных причин одобрения населением деятельности Министерства культуры РФ во главе с Владимиром Мединским. Таким образом он прокомментировал данные ВЦИОМ, согласно которым 56% респондентов считают, что ведомство справляется с возложенными на него функциями.
"Раньше киноиндустрия была полностью развалена. Сейчас произошли реальные изменения, и это [видно] не только на цифрах, это [наглядно] показательно. Очереди в музеи, доля российских фильмов в прокате, посещаемость театров… Это одна из причин, почему население стало обращать на культуру большее внимание и, в частности, оценивать работу Министерства культуры лучше", — процитировали Миронова в пресс-службе Минкультуры.
По его словам, также существенная поддержка оказывается искусству в регионах. «Наш театр занимается региональными проектами, и благодаря поддержке министерства проектов малых городов, в них стало больше постановок и больше зрителей», — подчеркнул Миронов, особо отметив проведение фестивалей малых городов и гранты на творческую деятельность и укрепление технической базы учреждений.
ТАСС: последние новости
Международный фестиваль балета Dance Open завершится в Петербурге вручением премий звездам Защита предлагает отпустить Малобродского под залог любой суммы Театр Сац поставит детский "хоррор" "Лес, ведьма и горящий шкаф"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино40
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение