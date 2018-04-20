Евгений Миронов связал одобрение деятельности Минкультуры населением с качественным кино 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра наций, актер и кинопродюсер Евгений Миронов считает успехи отечественного кино одной из главных причин одобрения населением деятельности Министерства культуры РФ во главе с Владимиром Мединским. Таким образом он прокомментировал данные ВЦИОМ, согласно которым 56% респондентов считают, что ведомство справляется с возложенными на него функциями.
"Раньше киноиндустрия была полностью развалена. Сейчас произошли реальные изменения, и это [видно] не только на цифрах, это [наглядно] показательно. Очереди в музеи, доля российских фильмов в прокате, посещаемость театров… Это одна из причин, почему население стало обращать на культуру большее внимание и, в частности, оценивать работу Министерства культуры лучше", — процитировали Миронова в пресс-службе Минкультуры.
По его словам, также существенная поддержка оказывается искусству в регионах. «Наш театр занимается региональными проектами, и благодаря поддержке министерства проектов малых городов, в них стало больше постановок и больше зрителей», — подчеркнул Миронов, особо отметив проведение фестивалей малых городов и гранты на творческую деятельность и укрепление технической базы учреждений.