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Кострома отмечает Международный день цыган
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Кострома отмечает Международный день цыган 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Кострома отметит Международный день цыган, узнал KOSTROMA.TODAY. Он пройдет 21 апреля в областном доме народного творчества.
В этот день всех желающих приглашают посмотреть балаганное представление «Цыган Мора на ярмарке». В 14 часов его покажет единственный в мире цыганский театр кукол «Миштоявьян».
В 16 часов начнется концерт — участники исполнят традиционные цыганские песни и танцы.
По информации пресс-службы областной администрации, праздник проводится в рамках реализации проекта «Костромской Дом национальностей 2.0» на средства, выделенные фондом президентских грантов.
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