Кострома отмечает Международный день цыган

Кострома отметит Международный день цыган, узнал KOSTROMA.TODAY. Он пройдет 21 апреля в областном доме народного творчества.

В этот день всех желающих приглашают посмотреть балаганное представление «Цыган Мора на ярмарке». В 14 часов его покажет единственный в мире цыганский театр кукол «Миштоявьян».

В 16 часов начнется концерт — участники исполнят традиционные цыганские песни и танцы.

По информации пресс-службы областной администрации, праздник проводится в рамках реализации проекта «Костромской Дом национальностей 2.0» на средства, выделенные фондом президентских грантов.