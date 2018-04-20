В Калуге пройдет «Фестиваль молока»

В полдень 27 апреля на Театральной улице в Калуге откроется «Фестиваль молока», семейный праздник, посвященный молоку и молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе городской управы, в нем примут участие производителя молока и молочной продукции из Козельского, Мосальского, Дзержинского, Ферзиковского районов и Обнинска. В течение трех дней на Театральной улице можно будет не только продегустировать и купить их продукцию, но и принять участие в мастер-классах и сделать фото на память. В день открытия запланирована и концертная программа. Впервые «Фестиваль молока» проводился в Калуге в прошлом году.