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В Калуге пройдет «Фестиваль молока»
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В Калуге пройдет «Фестиваль молока» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В полдень 27 апреля на Театральной улице в Калуге откроется «Фестиваль молока», семейный праздник, посвященный молоку и молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе городской управы, в нем примут участие производителя молока и молочной продукции из Козельского, Мосальского, Дзержинского, Ферзиковского районов и Обнинска. В течение трех дней на Театральной улице можно будет не только продегустировать и купить их продукцию, но и принять участие в мастер-классах и сделать фото на память. В день открытия запланирована и концертная программа. Впервые «Фестиваль молока» проводился в Калуге в прошлом году.
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