Посол Испании оценил актерское мастерство школьников из Сокола

На минувшей неделе в Московском государственном лингвистическом университете состоялся бенефис театральной труппы «Los Lazarillos» школы №1252 имени Сервантеса из Сокола. Торжество было организовано отделом по образованию посольства Испании как поощрение за I место, которое ребята заняли на национальном этапе Европейского фестиваля школьных театров на испанском языке.

— В первых рядах зрительного зала были Посол Королевства Испании в России господин Игнасио Ибаньес Рубио с супругой, атташе по образованию при посольстве Испании Хосе Аурелио Льянеса Вильянуэва и другие почетные гости. Посол Испании был тронут и восхищен игрой актеров, после выступления он подошел к ним, чтобы поздравить лично, — поделились в администрации школы.

Спектаклем смогли насладиться также преподаватели и студенты МГЛУ, родители актеров, их учителя, одноклассники и многочисленные друзья. (ео)