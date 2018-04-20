Более 500 мероприятий пройдет на площадках книжного фестиваля «Красная площадь»

На площадках книжного фестиваля «Красная площадь», который пройдет в Москве со 2 по 6 июня, пройдет более 500 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-центре фестиваля.

Кроме того, свои постановки на Красной площади впервые представят Государственный Театр Наций и Московский театр «Et Cetera». Подготовлена для гостей фестиваля и музыкальная программа. Посетители смогут посетить концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Также пройдут встречи с известными актерами МХТ имени Чехова.