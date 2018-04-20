Более 500 мероприятий пройдет на площадках книжного фестиваля «Красная площадь» 

На площадках книжного фестиваля «Красная площадь», который пройдет в Москве со 2 по 6 июня, пройдет более 500 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-центре фестиваля.
Там также отметили, что читателей ждут встречи с такими писателями и поэтами, как Нарине Абгарян, Яна Вагнер, Евгений Гришковец, Артур Гиваргизов, Андрей Дементьев, Марина Москвина, Александра Маринина, Анастасия Орлова, Захар Прилепин, Ольга Славникова, Роман Сенчин.
Кроме того, свои постановки на Красной площади впервые представят Государственный Театр Наций и Московский театр «Et Cetera». Подготовлена для гостей фестиваля и музыкальная программа. Посетители смогут посетить концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Также пройдут встречи с известными актерами МХТ имени Чехова.
Особое внимание на фестивале будет уделено событиям, посвященным жизни и творчеству российских авторов, чьи юбилеи отмечаются в 2018 году. Среди них Андрей Вознесенский, Максим Горький, Виктор Драгунский, Борис Заходер.
В лектории «Нон-фикшн» пройдет дискуссия, посвященная роли и месту политических лидеров в истории страны, феномену востребованности биографической литературы в современном обществе. А на площадке «Детская и учебная литература» гостей ждет театрализованное представление по рассказам Михаила Зощенко с участием молодых актеров московских и петербургских театров.