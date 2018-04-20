Ещё
Более 500 мероприятий пройдет на площадках книжного фестиваля «Красная площадь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 500 мероприятий пройдет на площадках книжного фестиваля «Красная площадь» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
На площадках книжного фестиваля «Красная площадь», который пройдет в Москве со 2 по 6 июня, пройдет более 500 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-центре фестиваля.
Там также отметили, что читателей ждут встречи с такими писателями и поэтами, как Нарине Абгарян, Яна Вагнер, Евгений Гришковец, Артур Гиваргизов, Андрей Дементьев, Марина Москвина, Александра Маринина, Анастасия Орлова, Захар Прилепин, Ольга Славникова, Роман Сенчин.
Кроме того, свои постановки на Красной площади впервые представят Государственный Театр Наций и Московский театр «Et Cetera». Подготовлена для гостей фестиваля и музыкальная программа. Посетители смогут посетить концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Также пройдут встречи с известными актерами МХТ имени Чехова.
Особое внимание на фестивале будет уделено событиям, посвященным жизни и творчеству российских авторов, чьи юбилеи отмечаются в 2018 году. Среди них Андрей Вознесенский, Максим Горький, Виктор Драгунский, Борис Заходер.
В лектории «Нон-фикшн» пройдет дискуссия, посвященная роли и месту политических лидеров в истории страны, феномену востребованности биографической литературы в современном обществе. А на площадке «Детская и учебная литература» гостей ждет театрализованное представление по рассказам Михаила Зощенко с участием молодых актеров московских и петербургских театров.
Москва24: последние новости
Москва онлайн покажет "Беспринцыпные чтения" с участием известных актеров театра и кино Собянин осмотрел ход капитального ремонта театра "Современник" Николай Цискаридзе – о творчестве, труде и балетном бизнесе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино40
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение