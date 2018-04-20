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Творческая встреча «Родом из СССР» пройдет на Шарикоподшипниковской
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Творческая встреча «Родом из СССР» пройдет на Шарикоподшипниковской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре социального обслуживания Южнопортового района 23 апреля состоится творческая встреча «Родом из СССР», посвященная Дню Весны и Труда. Об этом рассказала культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова.
— В рамках мероприятия мы поговорим о творческом пути народного артиста РСФСР, актер театра и кино Юрия Доронина. Вход свободный, приглашаются все желающие, — сообщила Кузнецова.
Мероприятие начнется в 12.00. Напомним, что центр социального обслуживания расположен по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (ео)
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