Творческая встреча «Родом из СССР» пройдет на Шарикоподшипниковской

В центре социального обслуживания Южнопортового района 23 апреля состоится творческая встреча «Родом из СССР», посвященная Дню Весны и Труда. Об этом рассказала культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова

— В рамках мероприятия мы поговорим о творческом пути народного артиста РСФСР, актер театра и кино Юрия Доронина . Вход свободный, приглашаются все желающие, — сообщила Кузнецова.

Мероприятие начнется в 12.00. Напомним, что центр социального обслуживания расположен по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (ео)