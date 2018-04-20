Ещё
Встретиться с писателями и создать фотооткрытку смогут посетители библиотеки имени Жуковского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Встретиться с писателями и создать фотооткрытку смогут посетители библиотеки имени Жуковского 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 33 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центральной библиотеке №18 имени Василия Жуковского 21 апреля пройдет фестиваль «Пойдем в кино, Василий Андреевич». Он приурочен к общегородской акции «Библионочь».
—Название фестиваля придумал наш художественный руководитель Сергей Шестаков. Он будто приглашает Василия Жуковского поучаствовать в мероприятии вместе с жителями района, — поделилась Елена Моторыгина, заведующая библиотекой.
Она добавила, что фестиваль будет интересен как взрослым, так и детям.
— Каждый найдет у нас что-то увлекательное для себя, — отметила она. — Мы ждем около 200 человек.
В рамках фестиваля пройдут встречи с известными деятелями культуры: писателями Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым и актером Михаилом Горевым. Кроме того, сотрудники учреждения организуют лекцию «Почему важно понимать кино?» и фотосушку, где желающие смогут создать открытки к юбилею Максима Горького.
Фестиваль начнется в 17:00 по адресу: Лялин переулок, дом 24/26, строение 2.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Юбилейный концерт коллектива «Золотая осень» пройдет в Мещанском районе Дети из школы-интерната №31 посмотрели выставку африканской одежды Фотовыставка «Танец как отражение души…» откроется в Мещанском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ10
Пропавшие красавицы нашего кино7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино40
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение