Встретиться с писателями и создать фотооткрытку смогут посетители библиотеки имени Жуковского

В Центральной библиотеке №18 имени Василия Жуковского 21 апреля пройдет фестиваль «Пойдем в кино, Василий Андреевич». Он приурочен к общегородской акции «Библионочь».

—Название фестиваля придумал наш художественный руководитель Сергей Шестаков . Он будто приглашает Василия Жуковского поучаствовать в мероприятии вместе с жителями района, — поделилась Елена Моторыгина, заведующая библиотекой.

Она добавила, что фестиваль будет интересен как взрослым, так и детям.

— Каждый найдет у нас что-то увлекательное для себя, — отметила она. — Мы ждем около 200 человек.

В рамках фестиваля пройдут встречи с известными деятелями культуры: писателями Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым и актером Михаилом Горевым. Кроме того, сотрудники учреждения организуют лекцию «Почему важно понимать кино?» и фотосушку, где желающие смогут создать открытки к юбилею Максима Горького.

Фестиваль начнется в 17:00 по адресу: Лялин переулок, дом 24/26, строение 2.