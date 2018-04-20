В школе №1362 прошло театрализованное выступление на английском языке

Участники творческого объединения Amusing English осваивают иностранный язык при помощи разработки сценариев театрализованных мероприятий и креативных мероприятий.

Премьера спектакля «Peter Pan» по произведениям писателя Дж. Барри была дана в школе №1362 Соколиной горы. Ученики образовательного учреждения сыграли в спектакле. Как отметили в школе, подобные театральные представления организовываются воспитанниками образовательного учреждения и заметно облегчают языковой барьер при изучении английского языка — причем не только для выступающих, но и для зрителей. Премьеру встретили бурными аплодисментами. Теперь в школе №1362 ждут других выступлений творческого объединения.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».