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В школе №1362 прошло театрализованное выступление на английском языке
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В школе №1362 прошло театрализованное выступление на английском языке 

Управа района Соколиная гора 22 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Участники творческого объединения Amusing English осваивают иностранный язык при помощи разработки сценариев театрализованных мероприятий и креативных мероприятий.
Премьера спектакля «Peter Pan» по произведениям писателя Дж. Барри была дана в школе №1362 Соколиной горы. Ученики образовательного учреждения сыграли в спектакле. Как отметили в школе, подобные театральные представления организовываются воспитанниками образовательного учреждения и заметно облегчают языковой барьер при изучении английского языка — причем не только для выступающих, но и для зрителей. Премьеру встретили бурными аплодисментами. Теперь в школе №1362 ждут других выступлений творческого объединения.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».
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