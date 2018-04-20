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Спектакль по творчеству поэтов-фронтовиков представили театралы колледжа «Царицыно»
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Спектакль по творчеству поэтов-фронтовиков представили театралы колледжа «Царицыно» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 18 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Студия «Театральная мастерская» представила спектакль «Память — это наша совесть…» на сцене колледжа «Царицыно» в среду, 18 апреля.
Основой постановки стали произведения поэтов-фронтовиков, Высоцкого, Манделя, Рождественского и Берггольц.
— Война… Как ничтожно мало молодое поколение знает о ней… « Что мы знаем о них?», — с этих слов начался спектакль… И закончился словами, прозвучавшими от имени тех, кто не вернулся из того ада, обращёнными к потомкам: «Храни вас Бог от войн и трагедий!», — поделилась впечатлениями руководитель студии Ирина Пулина. — Зал плакал. За 40 минут зрители прожили целую жизнь — а это именно то, ради чего мы ставили наш непростой спектакль, то, ради чего мы хотим быть услышанными.
Воспитанник «Театральной мастерской» Павел Шестоперов рассказал, что педагог Ирина Пулина смогла подготовить труппу за считанные месяцы — времени было не так много, ведь в этом году ребята выступали на многих творческих турнирах.
— Я думаю, что основная мысль звучала уже много раз во время подготовки к представлению, — делится он. — И звучит она так: В зале были ветераны… Их было мало… Потому что жизнь, увы, не бесконечна… И они плакали, узнавая в молодых и талантливых ребятах, себя, какими они были 50-70 лет назад! И ещё: они были Счастливы и сказали об этом: не зря все было!
Фото: колледж «Царицыно»
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