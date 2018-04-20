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Школьники из Черемушек приняли участие в фестивале «Через театр»
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Школьники из Черемушек приняли участие в фестивале «Через театр» 

Мои Черемушки 10 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Пятиклассники из школы № 2115 приняли участие во Втором межрегиональном фестивале «Через театр» с постановкой на английском языке. В этом году на фестивале, который прошел в «Хорошеколе», показали свои работы 24 коллектива из четырех регионов страны.
«Наши талантливые пятиклассники представили зрителям небольшой комедийный спектакль по мотивам известной сказки: «Little Red Riding Hood» и получили награду в номинации: «Ярко созданные сценические образы», — передает пресс-служба школы Черемушек.
На следующий день порядка 250 детей и учителей поучаствовали в театральных мастер-классах, где их обучали основам актерского мастерства, сценической речи, танцам и искусству создания декораций.
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