Школьники из Черемушек приняли участие в фестивале «Через театр»

Пятиклассники из школы № 2115 приняли участие во Втором межрегиональном фестивале «Через театр» с постановкой на английском языке. В этом году на фестивале, который прошел в «Хорошеколе», показали свои работы 24 коллектива из четырех регионов страны.

«Наши талантливые пятиклассники представили зрителям небольшой комедийный спектакль по мотивам известной сказки: «Little Red Riding Hood» и получили награду в номинации: «Ярко созданные сценические образы», — передает пресс-служба школы Черемушек.

На следующий день порядка 250 детей и учителей поучаствовали в театральных мастер-классах, где их обучали основам актерского мастерства, сценической речи, танцам и искусству создания декораций.