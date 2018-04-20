Мюзикл «Легенда Трансильвании» в Костроме: почему его надо посмотреть?

Зрители, которым удалось попасть на премьеру мюзикла «Легенда Трансильвании» в Костроме 15 апреля, оставляют восторженные отзывы, узнал KOSTROMA.TODAY. Спектакль поставил Театр песни КГУ — этот коллектив уже знакомил фанатов мюзикла в Костроме с такими суперхитами как «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта».

В основе «Легенды о Трансильвании» — популярный фильм Романа Поланского «Танец вампиров». По сюжету старый ученый — охотник на вампиров и его молодой помощник пытаются спасти из вампирского замка молодую красавицу, которую похитил самый главный и злобный вампир.

10 лет назад из фильма сделали мюзикл «Бал вампиров», который в Европе стал сенсацией. А два года назад его поставили и в России — в Москве «Бал вампиров» шел больше года и стал культурным событием.

В Костроме на новый мюзикл сделали серьезную ставку — никогда еще на сцене не было таких роскошных костюмов и декораций. Антураж дополняют отменный балет и голоса солистов. На премьере мюзикл шел минут на десять дольше, чем планировалось — после каждой арии зал аплодировал.

«Бал вампиров» в оригинале — вещь и страшноватая, и смешная, а все тексты песен явно писали люди с большим чувством юмора. Режиссер-постановщик костромского варианта Мария Бондарева сделала вещь еще более ироничной — «вампирская тема» ее скорее забавляет и смешит, так что публику она пугать не стала. Зато из главного вампира — довольно злобного графа фон Кролока, очень сложные арии которого отлично исполняет Никита Бакина, сделали прямо-таки персонажа сложной судьбы. В зале ему многие даже сочувствовали.

Следующие спектакли пройдут 22 и 29 апреля в концертном зале КГУ, ул.1-Мая, 14 Заказ билетов по телефону: 500-674 Начало — в 18.00 Постановка идет с возрастной пометкой 18+