Гастроли израильского театра «Габима» пройдут на сцене Театра Вахтангова

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Гастроли израильского национального театра «Габима» пройдут в Москве на сцене Вахтанговского театра с 21 по 24 апреля. Израильская труппа представит московской публике два спектакля: «Дорожные знаки» и «Простая история», сообщили в пятницу на пресс-конференции.

Эти гастроли приурочены к 70-летию государства Израиль и 100-летнему юбилею театра «Габима». Посол Израиля в РФ Гарри Корен в ходе конференции рассказал, что, начиная планировать программу юбилейных мероприятий, организаторы сразу подумали о гастролях израильского национального театра в Москве именно в театре имени Вахтангова. Он подчеркнул, что для «Габимы» это «уникальный момент».

Театр «Габима» уже выступал в Москве и Санкт-Петербурге, но впервые труппа будет играть на сцене Вахтанговского театра.

"Наши гастроли на сцене Вахтанговского театра, а затем выступление вахтанговцев у нас в октябре — это часть Международного фестиваля, посвященного 100-летию «Габимы». Это новый тип отношений, и мы надеемся, что будем показывать каждый свой новый спектакль у себя и в Москве", — сказал художественный руководитель театра Моше Кептен.

Театр-студия «Габима» возник в Москве в 1917 году благодаря энтузиазму актера и режиссера Наума Цемаха при содействии Константина Станиславского . Первым руководителем студии стал Евгений Вахтангов , который принес театру мировую славу. Визитной карточкой театра стала постановка пьесы «Гадибук». Это был единственный спектакль Вахтангова, объехавший весь мир. В мае 1928 года «Габима» переехала в Палестину.

Художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас сообщил, что вахтанговцы к столетию своего театра будут ставить «Гадибук» и что это будет музыкальный спектакль. Музыку пишет Фаустас Латенас, ставить спектакль будет Евгений Арье

"Я рад, что гастроли «Габимы» пройдут на сцене Вахтанговского театра. Это давно должно было случиться. Это только начало нашего сотрудничества. Нас объединяет один учитель — Евгений Вахтангов", — сказал Туминас.

Спектакли в Москве с момента основания театра игрались на иврите, нынешние гастроли не станут исключением. Спектакли на основной и новой сценах Вахтанговского театра пройдут на иврите с русскими субтитрами.

Откроет гастрольную программу 21 апреля спектакль «Дорожные знаки» на основной сцене театра. Главная героиня спектакля — Наоми Шемер, реальная историческая персона, поэт и композитор, автор гимна «Золотой Иерусалим».

На Новой сцене театра 22 и 24 апреля сыграют спектакль «Простая история». Постановка создана по мотивам романа нобелевского лауреата Шмуэля Йосефа Агнона. Это романтическая история разворачивается в начале ХХ века.

Гастроли театра «Габима» стали возможны благодаря поддержке министерства иностранных дел Израиля, посольства Израиля в РФ, Израильского культурного центра «Натив» в Москве, Фонда «Генезис» и Российского еврейского конгресса.

В октябре этого года Вахтанговский театр с ответным визитом побывает на гастролях в Израиле. На сцене театра «Габима» вахтанговцы покажут спектакли «Маскарад» Лермонтова в постановке Римаса Туминаса и «Медею» Ануя в постановке Михаила Цитриняка.