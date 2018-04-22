Старейший израильский театр Габима начал гастроли в Москве спектаклем «Дорожные знаки»

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Артем Токарев /. Израильский национальный театр Габима, основанный в 1917 году, в субботу начал гастроли в московском Театре имени Е. Б. Вахтангова спектаклем «Дорожные знаки», передает корреспондент ТАСС.

Театр Габима, был основан в России Константином Станиславским Евгением Вахтанговым в 1917 году. В 1928 году театр переехал на территорию Палестины, то есть еще до появления Государства Израиль, уточнили в Российском еврейском конгрессе.

"Я думаю, что эти гастроли показывают насколько глубокое и исторически важное влияние оказывает русская театральная школа на театральные школы мира", — заявил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский

Помнить корни

Присутствовавшая на церемонии министр алии и интеграции Израиля Софа Ландвер назвала театр «гордостью Израиля». «Вы увидите нашу гордость, национальную гордость Государства Израиль — театр Габима. 70 лет государству Израиль и 100 лет театру Габима», — сказала она, обращаясь к слушателям.

"Корни культуры Государства Израиль лежат в том числе в русской культуре. Мы никогда не забываем место, где мы родились, и наши корни. Культура Израиля соткана из множества культур и особый след оставлен культурой России", — добавила она.

Посол Израиля в России Гарри Корен выразил благодарность театру Вахтангова «за теплый прием». Он также обратил внимание на сложную логистику, которая была связана с переносом спектаклей Габимы на сцену московского театра.

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил об особой важности не только политических, но и культурных связей между Россией и Израилем. «Важно, что на спектакль пришла театральная общественность и не только еврейская, то есть эти гастроли стали событием в театральной жизни Москвы», — подчеркнул собеседник агентства.

Гастрольный тур В рамках московских гастролей Габима покажет два спектакля: «Дорожные знаки» и «Простая история».

"От лица всех артистов театра Габима, от лица театра хочу сказать, что для нас большая честь играть для вас на иврите на сцене театра Вахтангова", — заявила после спектакля актриса театра Габима Рики Блих.

На открытие гастролей был показан спектакль «Дорожные знаки» режиссера Моше Кептена. Главной героиней спектакля является Наоми Шемер, реальная историческая персона, поэт и композитор, которую в постановке в разные годы жизни играет четыре актрисы.

Спектакль рассказывает о ее жизни, при этом одним из элементов спектакля является история появления «гимна Иерусалима» композиции «Золотой Иерусалим», написанной после того как Израиль занял весь город по итогам войны 1967 года.

"Простая история" создана режиссером Шахаром Пинхасом по мотивам романа Нобелевского лауреата Шмуэля Йосефа Агнона. Романтическая история разворачивается в выдуманном городке в Австро-Венгрии и связана с девушкой, которая после смерти родителей устраивается служанкой в дом богатых родственников и влюбляется в их сына.

Гастроли продлятся до 24 апреля.