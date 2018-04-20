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Ученики школы №281 побывали на открытом уроке театре «Апрель»
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Ученики школы №281 побывали на открытом уроке театре «Апрель» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Воспитанники школы № 281 14 апреля посетили открытый урок студии театра «Апрель». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
— Ребята посмотрели этюд-спектакль «Красный шарик в синем небе», приняли участие в новых для нас театральных играх, — рассказали педагоги.
По словам учителей, посещение открытых уроков, спектаклей и других культурных мероприятий помогает ученикам с детства приобщиться к традиции театрального искусства, а также воспитать в себе лучшие качества.
Отметим, что в школе № 281 регулярно проходят выездные экскурсии по культурным и памятным местам столицы. (вт)
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