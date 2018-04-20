Ростовские власти не будут завешивать Театр им. Горького баннерами

В ведомстве заявили, что первый этап реставрации театра будет завершен к началу мая. «Работы [по реставрации] выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Завершение первого этапа работ запланировано в срок до 1 мая. К указанному сроку [подрядчиком] будет выполнена уборка строительных лесов с фасада здания театра, вывоз строительного мусора, уборка территории строительной площадки. Установка баннеров на фасаде здания театра не предусмотрена», — говорится в заявлении регионального Минкультуры «ФедералПресс» писал ранее со ссылкой на слова мэра Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева , что на время Чемпионата мира по футболу фасады некоторых старых зданий Ростова закроют баннерами, потому что их не успевают отремонтировать. При этом власти пообещали, что весь центр донской столицы завешивать не планируется.