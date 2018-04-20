Владимир Симонов: «На вступительных экзаменах я написал сочинение без единого знака препинания»

С детства этот артист мечтал поступить только в Щукинское училище, потому что именно его окончили в свое время все те, кем он восхищался.

Владимир Симонов родился под Куйбышевым, но мог позволить себе роскошь, доступную не всем, — каждое лето его отправляли к бабушке в Ялту. Правда, в прославленный театр этого города он почти не ходил, отдавая предпочтение кино.

— Я любил Луи де Фюнеса. Смотрел все фильмы с ним, — поделился своими воспоминаниями Владимир Симонов. — Чтобы собрать на билеты, сдавал бутылки. А если денег не хватало, мы с мальчишками прятались под сиденья и ждали нового сеанса. В Луи де Фюнесе нравилось то, что он смешит. Причем чем больше смотрел одни и те же моменты, тем больше смеялся. Я не понимал, как он это делает. А на сцену ялтинского театра я попал, когда мы приезжали туда со МХАТом. Я играл чеховского Треплева.

Правда, любовь к кино не делала мальчишку паинькой — он был достаточно хулиганистым. Несколько раз его приводили к бабушке за то, что Владимир нырял и доставал ракушки не там, где положено:

— Бабушке приходилось платить за меня штраф пять рублей. Но бравировать тем, что я — ялтинец, было очень приятно.

Зато возвратившись из Ялты в родной Октябрьск, герой программы получил от одноклассников кличку «Клоун» за то, что любил всех смешить. Он даже всерьез подумывал о том, чтобы стать настоящим цирковым артистом. Но его мама увлекалась театром и знала многих артистов. И однажды она купила сыну книжку «Актеры советского кино». Поэтому когда настало время куда-то поступать после школы, Владимир твердо решил идти в Щукинское училище. Свой выбор он объяснил так:

— В конце той книжки было написано, какое училище окончил тот или иной актер. И все те, кого я боготворил, в основном оканчивали Щукинское. Это стало моей мечтой, и она осуществилась.

Он выучил все то, что нужно было для поступления. А его мама однажды договорилась с актером из куйбышевского драмтеатра. Тот послушал Владимира и немного подкорректировал. И все же попасть в училище с первой попытки не удалось. Гость программы сдал все актерские дисциплины, но засыпался на общеобразовательных, не поставив в сочинении ни одного знака препинания! В результате он был вынужден ехать в Куйбышев и там поступить в институт культуры на театральное отделение. Правда, потом Владимир все-так вернулся в Москву и оказался на первом курсе желанной «Щуки», а после окончания — на сцене театра им. Вахтангова.