Екатерина Градова: «После „Семнадцати мгновений весны“ мне присылали грибы, варенье, деньги»

Она давно не снимается в кино и не играет в театре. Но ее до сих пор помнят и любят как радистку Кэт из легендарных «Семнадцати мгновений весны». Актриса Екатерина Градова — гостья Татьяны Устиновой в новом выпуске программы «Мой герой» на канале « ТВ Центр » в среду, 25 апреля, в 13:40.

Вся ее жизнь связана с кино и театром. Ее мама Раиса Градова была актрисой Театра им. Гоголя. Первый муж — любимый всеми Андрей Миронов . Ее дочь Мария Миронова — популярная ныне артистка. По стопам родных пошел и обожаемый внук Екатерины Георгиевны, Андрей Удалов-Миронов, — он служит в Театре им. Вахтангова. Но если бы однажды юная Катя не приняла судьбоносное решение, то не было целой актерской династии Градовых-Мироновых…

Ее папа — известный архитектор, профессор Георгий Градов. И, в общем-то, он и формировал весь семейный уклад. Если мама жалела и потакала во всем дочери, то отец был строг и аскетичен. «Настоящий коммунист», — говорит Екатерина Георгиевна. Правда, воспитание дочери было, скорее дворянским, нежели привычным советским. С ранних лет Кате давали книги по архитектуре, приучали к музыке (отец все время ставил пластинки Чайковского, Моцарта, Бетховена) и прививали хорошие манеры, учили с ней языки. И хотя Градова училась достаточно хорошо, о школе у нее остались не самые приятные воспоминания. Почему? И как она объяснит то, зачем приводила в дом нищих?

С детских лет Катя частенько ставила домашние спектакли, однако об актерской карьере не думала. После школы она поступила в Московский институт иностранных языков имени Мориса Тереза на переводческий факультет.

— Еще учась, я пошла работать инокорреспондентом в министерство внешней торговли. Но однажды папа уехал читать лекции, мама отправилась на гастроли, а я… поступила в Школу-студию МХАТ. Вообще-то, я поступала в Вахтанговское, но там меня из-за внешности сразу на последний курс отправили. И мне это так не понравилось. Тогда я и пошла в МХАТ, — рассказала актриса.

Как отреагировали родители на столь смелый поступок дочери? И почему теперь Градова понимает, что должна была выбрать другую карьеру? Первой серьезной театральной ролью Екатерины была роль Негиной в спектакле «Таланты и поклонники». Однако теперь Екатерина Георгиевна говорит, что сыграла там ужасно. Почему? Об этом она расскажет в «Моем герое».

Блестящий дебют на сцене не остался незамеченным — Градову на пробы пригласил сам Станислав Ростоцкий . Он видел ее в роли Риты Осяниной в своем будущем фильме «…А зори здесь тихие». И вот, наконец, пробы.

— Ростоцкий говорит: «Нет, неубедительно. Я не верю, что ты можешь держать оружие, что ты можешь убить. Не вижу!»… И вот я выхожу с репетиции, а меня хватает какой-то человек и приводит к Татьяне Михайловне Лиозновой. Там же сидит сияющий красотой Вячеслав Васильевич Тихонов

Лиознова как раз собиралась снимать «Семнадцать мгновений весны». Увидев Екатерину в «Талантах и поклонниках», она была впечатлена настолько, что потребовала привести Градову к ней. Конечно, Екатерина согласилась на роль радистки Кэт практически без вопросов. Да и разве могло быть иначе? Эта роль принесла молодой актрисе невероятную популярность и множество поклонников.

— Мне присылали грибы, варенье, деньги. В магазин прихожу — везде очереди. Мне показывают — иди, мол, туда. А там меня уже ждут, наваливают всякого. И в поликлинике также без очередей. А ведь я сначала не понимала, почему все так на меня смотрят, почему такое внимание, — призналась Градова.

Но звездой она была для других. Дома же для мужа Андрея Миронова — просто женой. Говорят, он был строг и требователен в быту. Но Екатерина принимала все как должное, слушалась его.

— То, чему меня Андрей учил, со мной до сих пор. Как он учил меня ставить чашку, так я ее до сих пор и ставлю, — говорит она.

Какой жизнью теперь живет Екатерина Градова? О чем важном актриса поговорила с Татьяной Устиновой? Об этом и многом другом — в новом выпуск программы «Мой герой».