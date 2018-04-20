«Он был нам отцом в профессии»: в драмтеатре открыли бюст Вячеславу Гвоздкову 

В пятницу, 20 апреля, в Самарском академическом театре увековечили память генерального директора и художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова. В фойе театра установили бюст работы скульптора Карэна Саркисова.
Сегодня в Самарском драматическом театре состоялось открытие бюста Вячеслава Алексеевича Гвоздкова. Вячеслав Алексеевич руководил театром более 20 лет. Мне посчастливилось лично знать этого выдающегося человека. Этот портрет я делал с натуры много лет назад..и вот сейчас он установлен в театре рядом с бюстом П. Л. Монастырского, который мне тоже удалось сделать с натуры много лет назад. Вечером в драматическом театре состоялся показ спектакля, который еще ставил В. А. Гвоздков. Вечная память талантливейшему режиссеру и директору Самарского драмтеатра В. А. Гвоздкову. #самара#драмтеатр#режиссервагвоздков#бюст#скульптура#памятник#портретснатуры#открытиепамятногобюста#скульпторкарэнсаркисов # Публикация от Karen Sarkisov/Карэн Саркисов (@sarkisov_sculptor) 20 Апр 2018 в 10:15 PDT — Он был для нас настоящим отцом в професссии. Благодаря его заботе, театр для молодых артистов стал вторым домом, второй семьей, — поделились воспоминаниями выпускники первого, второго и третьего набора Вячеслава Алексеевича Наталья Ионова, Владимир Морякин и Виолетта Шулакова. Вячеслав Гвоздков поставил более 150 спектаклей. 22 года жизни он отдал самарской «драме». Он никогда не боялся трудностей и не собирался сдаваться недугам. Он строил планы на годы вперед, до последнего дня продолжал репетировать спектакль «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева. В марте его работу завершил главный режиссер, соратник и близкий друг Валерий Гришко. — Безумно жаль, что он нам сегодня не может ничего ответить на поздравления. Очень рано и очень неожиданно он ушел, — сказал на церемонии врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. Деятеля искусств не стало 21 января этого года. В день его рождения друзья, близкие и коллеги вспоминали, каким он был жизнерадостным, активным и несгибаемым человеком, и полностью оправдывал свою «говорящую» фамилию Гвоздков.