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В Самаре открыли бюст Вячеславу Гвоздкову
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В Самаре открыли бюст Вячеславу Гвоздкову 

Волга Ньюс 12 минут назад
Фото: Самарская газета
На церемонии открытия друзья, близкие и коллеги вспоминали, каким он был жизнерадостным, активным и несгибаемым человеком. Выпускники первого, второго и третьего набора Вячеслава — Наталья Ионова, Владимир Морякин и Виолетта Шулакова говорили, что художественный руководитель был настоящим отцом в профессии.
"Безумно жалко, что он нам сегодня не может ничего ответить на поздравления. Очень рано и очень неожиданно он ушел, — сказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Театр обязательно будет жить, театр будет развиваться, будет помнить, что в его истории были годы, когда им руководил Вячеслав Алексеевич. Это было не самое простое, но успешное время. Вячеслав Алексеевич создал новую школу, практически подготовил большую часть сегодняшнего состава труппы. Он сумел сохранить все лучшее, что было в нашем театре".
Вячеслав Гвоздков поставил более 150 спектаклей, 22 года руководил Самарским театром драмы. Напомним, в последние месяцы жизни он репетировал спектакль «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева, работу завершил главный режиссер театра и близкий друг Валерий Гришко.
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