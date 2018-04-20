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Сказку «Волшебная мельница» покажут в клубе культуры на улице Юннатов
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Сказку «Волшебная мельница» покажут в клубе культуры на улице Юннатов 

Управа района Тимирязевский города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В субботу, 21 апреля, «Терем-театр» покажет зрителям от трех до семи лет спектакль «Волшебная мельница». Представление состоится в клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов. Об этом рассказали в администрации досугового учреждения. — «Волшебная мельница» — это ширмовая сказка о ценности дружбы. Она рассказывает о том, как звери, живущие в одном дворе, путем совместного поиска волшебной мельницы перевоспитывают ленивого кота, — пояснил представитель администрации. Подробности по телефону: 8 (977) 380-95-07. Начало в 17.00. Адрес клуба культуры и эстетики «Родничок»: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2. (мю)
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