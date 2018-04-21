Безруков представит музыкальную сказку «Маленький принц» в «Мариинке» 

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков представит на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге музыкальную сказку «Маленький принц» по одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери, представление состоится 21 и 22 апреля, сообщили в пресс-службе театра.
Сам Безруков предстанет в роли чтеца. За дирижерский пульт симфонического оркестра Мариинского театра встанет дирижер Губернаторского оркестра Московской области Кирилл Черчик, уточняется в сообщении.
В постановке Безрукова органично переплелись образные симфонические картины Камиля Сен-Санса, Клода Дебюсси и Мориса Равеля, авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции Владислава Леженкина, добавили в пресс-службе.
"Эта сказка хороша не только для детей, но и для взрослых. Для них эта постановка — шанс вернуться в собственное детство и вспомнить, какими были, когда собственный двор и дом воспринимали как маленькую планету. А для детей, мне кажется, получилась мудрая и нежная сказка", — цитирует пресс-служба слова Безрукова.