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Безруков представит музыкальную сказку «Маленький принц» в «Мариинке»
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Безруков представит музыкальную сказку «Маленький принц» в «Мариинке» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков представит на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге музыкальную сказку «Маленький принц» по одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери, представление состоится 21 и 22 апреля, сообщили в пресс-службе театра.
Сам Безруков предстанет в роли чтеца. За дирижерский пульт симфонического оркестра Мариинского театра встанет дирижер Губернаторского оркестра Московской области Кирилл Черчик, уточняется в сообщении.
В постановке Безрукова органично переплелись образные симфонические картины Камиля Сен-Санса, Клода Дебюсси и Мориса Равеля, авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции Владислава Леженкина, добавили в пресс-службе.
"Эта сказка хороша не только для детей, но и для взрослых. Для них эта постановка — шанс вернуться в собственное детство и вспомнить, какими были, когда собственный двор и дом воспринимали как маленькую планету. А для детей, мне кажется, получилась мудрая и нежная сказка", — цитирует пресс-служба слова Безрукова.
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