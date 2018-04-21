В Петербурге представят музыкальную сказку «Маленький принц» в постановке Сергея Безрукова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. / ТАСС /. Музыкальную сказку «Маленький принц» в постановке актера Сергея Безрукова представят в субботу в Концертном зале Мариинки, сообщили ТАСС в театре.

Зрители также увидят авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции, транслирующиеся на большом видеоэкране.

Премьера моноспектакля состоялась осенью 2015 года в Московском Губернском театре, где Безруков занимает пост художественного руководителя. Оригинальную аранжировку специально для спектакля Губернского театра создал Сергей Семушин.