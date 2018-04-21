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В Петербурге представят музыкальную сказку «Маленький принц» в постановке Сергея Безрукова
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В Петербурге представят музыкальную сказку «Маленький принц» в постановке Сергея Безрукова 

ТАСС 55 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Музыкальную сказку «Маленький принц» в постановке актера Сергея Безрукова представят в субботу в Концертном зале Мариинки, сообщили ТАСС в театре.
"Музыкальная сказка по повести Антуана де Сент-Экзюпери пройдет Мариинском театре в постановке Сергея Безрукова. В спектакле также прозвучат сочинения «Карнавал животных» и «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, «Послеполуденный отдых фавна» и «Облака» Клода Дебюсси, Вальс и «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля", — рассказали в театре, добавив, что за дирижерский пульт встанет главный дирижер Губернаторского оркестра Московской области Сергей Пащенко.
Зрители также увидят авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции, транслирующиеся на большом видеоэкране.
Премьера моноспектакля состоялась осенью 2015 года в Московском Губернском театре, где Безруков занимает пост художественного руководителя. Оригинальную аранжировку специально для спектакля Губернского театра создал Сергей Семушин.
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